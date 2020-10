Nieuwe Facebookpagina geeft historische weetjes en beelden van Ledeberg vrij Jill Dhondt

13u12 0 Gent De nieuwe Facebookpagina ‘ Ledeberg zoals het was ’ is het werk Patrick Van Damme‎. Vol passie geeft hij daar regelmatig historische weetjes en beelden van Ledeberg vrij.

De pagina bevat beelden van speciale gebeurtenissen maar ook gewoon dagdagelijkse taferelen, telkens overgoten met een vleugje geschiedenis. Zo vertelt Patrick het verhaal achter de Ajuinmarkt dat al sinds het begin van de zeventiende eeuw bestaat in Ledeberg, alsook de geschiedenis van Miss Lichtstoet en Ceus de reuzenpop.

“Ik ben al jaren bezig met de geschiedenis van Ledeberg waar ik zelf zestig jaar heb gewoond”, zegt Patrick. “Ik had heel wat materiaal verzameld dat ik tijdens de lockdown eindelijk kon ordenen en digitaliseren. Ik publiceerde al regelmatig foto’s met info op ‘Ge zijt van Ledeberg als’ maar kreeg toch af en toe de vraag om een eigen pagina te. Nu er wat meer tijd is, is die eindelijk geboren.”