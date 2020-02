Nieuwe expo in Sint-Pietersabdij kruipt in het hoofd van wielrenners Jill Dhondt

21 februari 2020

15u38 0 Gent De nieuwe tentoonstelling ‘Heeren, vertrekt! In de kop van de Koers’ focust op hoe de koers wordt beleefd door de renners, hun entourage en de supporters.

Koers is vooral emotie en daarom zoomt de expo in op wat er in het hoofd van de supporter, de liefhebber, de verzamelaar, de verzorger, de ploegleider, de sponsor en de renner zelf omgaat. De expo is opgebouwd rond het leven van vijf personages: wielrenner Roger Decock, de mama van Mathieu van der Poel, wielerdokter Yvan Vanmol en wielerkoppel Louis Vervaeke en Astrid Collinge. Koersattributen zoals de fiets waarmee Tom Boonen zijn laatste Parijs-Roubaix reed nemen de bezoeker mee op een trip down Memory Lane.

De expo start op 29 februari in de Sint-Pietersabdij en loopt tot 26 juli.