Nieuwe en toegankelijke stadswijk: Gent plant 670 woningen langs Afrikalaan

Erik De Troyer

26 juni 2020

16u46 0 Gent De Afrikalaan moet er over enkele jaren totaal anders gaan uitzien. Dan verschuift de stadsring (R40) naar daar en dat zal gepaard gaan met forse bouwwerken. De stad voorziet er ruimte voor 670 extra woningen.

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een werk van lange adem, maar het zet wel de krijtlijnen uit voor de toekomstplannen voor de wijk. De stad heeft nu de grote lijnen op papier gezet. Vandaag is de Afrikalaan vooral een weg met veel baanwinkels en bedrijven. Zeepfabriek Christeyns is er bijvoorbeeld gevestigd maar net zo goed een aantal garages, tweedehands- en elektrozaken.

“We willen de buurt opwaarderen en toegankelijker maken. De ontplooiing van de Oude Dokken, de aanleg van de Verapazbrug, het verleggen van de R40 naar de Afrikalaan en de nieuwe aansluiting aan het Dampoortknooppunt zorgen voor een volledig nieuwe dynamiek. We blijven op die plek inzetten op economie, maar we voegen woningen toe om er een volwaardige stadswijk van te maken”, zegt schepen van stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD).

Ook horeca, winkels en kantoren

Voornamelijk aan de westelijke zijde zullen er 670 woningen bij komen. Met onder andere woontoren de Faar en basisschool de Melopee was het startschot voor de stadswijk al enigszins gegeven. Er komt ruimte voor kleine horeca, buurtwinkels en gemeenschapsvoorzieningen. Ook in dat deel voorziet de stad 55.000 vierkante meter die door maakbedrijven gebruikt kan worden. Het zuidelijke deel zal een aantal kantoren huisvesten en de economische invulling aan de kant van de spoorweg blijft. De stad Gent breidt de bestaande parken langs het water verder uit en een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Afrikalaan zal het Kapitein Zeppospark met het Scandinaviëpark verbinden. Het RUP moet tegen 2022 in detail op papier staan.