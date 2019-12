Nieuwe directeur voor AZ Sint-Lucas, voorganger gaat op kabinet Wouter Beke werken Sabine Van Damme

05 december 2019

15u48 7 Gent Dokter Dirk Maes, de huidige medisch directeur van AZ Sint Lucas, wordt eind dit jaar algemeen directeur van dat ziekenhuis. De huidige directeur wordt kabinetschef van Wouter Beke.

De raad van bestuur heeft beslist om dokter Dirk Maes te benoemen als nieuwe algemeen directeur. Jan Smets, voorzitter van de raad van bestuur, zegt: “Ik ben ervan overtuigd dat dokter Maes over alle kwaliteiten beschikt om AZ Sint-Lucas de komende jaren verder uit te bouwen tot een voortreffelijk ziekenhuis, dat de patiënten kwaliteitsvolle en betrouwbare zorg aanbiedt. Ik wens ook Niko Gobbin van harte te danken voor de strategische visie die hij heeft ontwikkeld ten bate van ons ziekenhuis en wens hem veel geluk in zijn nieuwe functie.” De raad van bestuur heeft inmiddels het proces opgestart voor de aanduiding van een nieuwe medisch directeur.

Dirk Maes begon zijn carrière in AZ Sint-Lucas 31 jaar geleden als uroloog, en was voorzitter van de medische raad. In 2007 werd hij medisch directeur