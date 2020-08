Nieuwe coworkingspace op boogscheut van Veldstraat Jill Dhondt Sabine Van Damme

03 augustus 2020

18u03 0 Gent Op de Coupure werd een vervallen kantoorruimte omgevormd tot een uitgeruste coworkingspace. Je kan er niet enkel werken in een afgesloten of open ruimte, maar ook gebruik maken van een grote keuken, een buitenterras, een zitruimte en zoveel meer, Na twee jaar verbouwen is de plek af: de deuren staan vandaag voor het eerst open.

Het avontuur van Eline Van Houtte en man Christophe Garnier begon twee jaar geleden. Toen viel hun oog op een vervallen kantoorruimte op de Coupure. Hoewel hun benen tot aan de knieën in het puin zaten, zagen ze potentieel in de ruimte. Op negen maanden tijd bouwden ze het stort om tot een parel.

Het resultaat: een coworkingspace met een oppervlakte van 1.200 vierkante meter. Daaronder vallen een inkomhal, wachtruimte, fietsenstalling, zithoek, lockers, darts, vergaderruimte, grote keuken, eettafels, werkplekken, kickertafel, schommel, twee buitenterrassen, telefooncellen en veel groen. In totaal is er plaats voor 80 personen. In de afgesloten kantoren voor 1 tot 10 personen kunnen 56 personen plaatsnemen. Daarbuiten zijn er nog eens 24 flexplaatsen in normale omstandigheden. Tijdens de corona is er plaats 12 flexers.

Wie graag wil werken in Kohezie kan een abonnement, een tienbeurtenkaart of een dagpas nemen. “Iedereen is welkom”, zegt Eline. “Ons doel is om zoveel mogelijk verschillende type werkmensen aan te trekken, zodat ze elkaar kunnen inspireren.”

Kohezie, Coupure rechts 620, Gent.