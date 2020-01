Nieuwe containers, zelfde kunstwerk aan Terdonkkaai Sabine Van Damme

10 januari 2020

15u27 0 Gent Het kunstwerk Speybank aan de Terdonkkaai is opgefrist. De vijf opeengestapelde containers van de hand van Luc Deleu zijn vervangen door nieuwe exemplaren, omdat de originele volledig geroest waren.

Het kunstwerk van Luc Deleu stond eerst in Antwerpen, maar werd in 2007 aangekocht door de provincie, voor het project ‘Gentse Kanaalzone’, dat de Ruimtelijke Planningsprijs won in 1999. Het werk staat in de verste uithoek van Gent, aan de Terdonkkaai in het havengebied, en toont 5 opeengestapelde containers in een ruitvorm. Maar omdat de wanden en chassisbalken van de containers ernstige roestvorming vertoonden, werd besloten ze te vervangen. Het doorroesten bracht de stabiliteit, en ook de veiligheid van het kunstwerk, in het gedrang.

De nieuwe containers zijn in cortenstaal, met de deuren zoveel mogelijk naar beneden en met de nodige boorgaten, zodat er geen water in kan blijven staan. Zo moet de levensduur van het kunstwerk verzekerd worden, zonder steeds toenemende onderhoudskosten. De kunstenaar had geen bezwaar tegen het vervangen van de containers. Bij een werk met industrieel karakter zoals dit is het behoud van het oorspronkelijke materiaal minder van belang dan bij een traditioneel kunstwerk. ArteZ bvba uit Hoogstraten verving de roeste containers door nieuwe. Dat kostte 32.549 euro.