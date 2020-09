Nieuwe chocolatier in hartje Gent: van handgemaakte bokkenpoten tot pralines met gandaham Jill Dhondt

26 september 2020

17u36 0 Gent De naam Vandenbouhede doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. Het was zestig jaar lang de naam van een geliefde bakkerij aan het station van Gent-Sint-Pieters. Naast het brood lagen er steeds chocoladefiguren in de etalage, en daar spelen Janique en Nancy Vandenbouhede nu verder op in. Samen met hun zoon Stijn openden ze net een nieuwe chocolatier in de Mageleinstraat.

Het verhaal van bakkerij Vandenbouhede begon met Janique zijn vader die in 1960 een oude winkel overnam in de Koningin Astridlaan. De jonge Janique wou eerst voor boekhouder studeren, maar volgde uiteindelijk toch in de voetsporen van zijn vader. Samen met zijn vrouw Nancy hield hij de bakkerij, volgens een dame in de wachtrij de beste van Gent, open tot vorig jaar. Kort erna kwam hun zoon Stijn op het idee om een chocoladewinkel te openen, wat meteen op veel enthousiasme kon rekenen van zijn ouders.

“In onze bakkerij verkochten we ook al chocoladefiguren en koekjes. Mijn vader was daar mee begonnen. Ik kende de technieken dus al en Stijn weet veel van smaken. Hij is het creatieve brein achter onze chocolade”, zegt Janique terwijl hij een praline met pecannoten, mango en gandaham afwerkt.

Vers en puur

De pralines, chocoladefiguren en dessertkoekjes van Vandenbouhede staan op de begane vloer uitgesteld. De verdieping eronder zit het atelier waar je vader en zoon live kan bezig zien. “We hebben bewust gekozen voor een open atelier waar klanten kunnen meekijken”, zeg Stijn. “We willen een beleving bieden aan onze klanten, vandaar dat we graag experimenteren. Momenteel zijn we bezig met een serie whiskypralines.”

Buiten de champagne met chocoladesmaak maken Janique en Stijn alles zelf, van de koekjes tot de chocoladefiguren. Hun enige vaste regel? De smaken moeten puur zijn. “Geen suikerbom, geen bewaarmiddelen. De pralines hoeven geen maanden goed te blijven, verse pralines kan je zes tot acht weken bewaren en dat is voldoende.”