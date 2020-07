Nieuwe chocolatier in centrum Gent: “We willen een verjonging aanbrengen in het aanbod” Jill Dhondt

17u11 0 Gent Jannes Deduytschaever (27) werkte voor grote namen als The Jane, Chocolatier M en Joost Arijs. Inge Blaes (50) was leerkracht en sprong vaak bij in een chocoladewinkel. De Gentenaren zouden midden maart een nieuwe chocoladewinkel openen in Gent, op de hoek van de Mageleinstraat en het Emile Braunplein. Ze hebben echter enkele maanden moeten wachten om hun vernieuwende creaties met de wereld te delen.

Alles, maar dan ook alles, is huisgemaakt in chocolaterie Deduytschaever. In de toog staan pralines die doen watertanden met smaken als tijm-citroen, kers-matcha thee en passievrucht. Erachter staat Inge die je al te graag uitleg geeft over de verschillende soorten. “We gebruiken geen botercrèmes of zware slagroom, we wouden teruggaan naar de pure ganache”, zegt ze. “Hier gebruiken we veel minder suiker dan in veel andere chocoladewinkels. Het is de bedoeling dat de cacao goed door smaakt.”

Naast de pralines liggen enkele rijen ‘monkeybars’. “Dat zijn onze huisgemaakte snickers, ze bevatten karamel, huisgebrande pindanootjes, nougat en een laagje chocolade. Onze eigen versie van een mars en twix zijn ook onderweg.” Het handige eraan is dat je ze zo kan meenemen, als wandelsnack. In de rekken staan nog chocoladebars en zakjes met breekchocolade, gekarameliseerde noten, truffels en orangettes. “We verkopen ook tinnen doosjes met chocoladevisjes, onze eigen versie van de bekende chocolade zeevruchten. Ze verkopen als zoete broodjes.”

Geen tierlantijntjes

Naast de diepe smaken, is ook de inrichting van chocolaterie Deduytschaever opvallend. De roestkleurige, geribbelde toog staat tussen zwarte kasten en witte muren. Eén van de wanden bestaat volledig uit glas, en kijkt uit op het atelier van Jannes. “We wouden een strak interieur, zonder al te veel tierlantijntjes”, zegt Inge. Hetzelfde kan gezegd worden van de manier waarop de chocolade uitgesteld en verpakt is. “Hier vind je geen typische doosjes waarin de pralines gestapeld worden en ingebonden met een grote strik. We kozen voor langwerpige, platte geschenkdoosjes waar je bij het openen meteen een goed, kleurrijk overzicht hebt van wat erin zit.”

Chocolaterier Deduytschaever, Mageleinstraat 2, Gent.