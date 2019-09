Nieuwe buurtsporthal op Tondelier geopend Didier Verbaere

28 september 2019

21u08 3 Gent In de Tondelierlaan in Gent werd zaterdagmiddag de nieuwe buurtsporthal Tondelier geopend. Schepen Sofie Bracke mocht als eerste de deur openen met een QR Code. De sporthal staat immers open voor de hele buurt.

“De nieuwe buurtsporthal in het Rabot is een volwaardige omnisporthal in het hartje van de nieuwe wijk Tondelier. Het is niet de grootste van Gent maar wel een sporthal voor en door de buurt, wat betekent dat vooral buurtbewoners er zullen sporten én er de kans zullen krijgen om sportinitiatieven voor de buurt te ontwikkelen. Drie buurtsportwerkers staan hen bij om nieuwe sportactiviteiten of andere initiatieven te organiseren”, legt schepen Sofie Bracke (Open Vld) uit.

De sporthal heeft een volwaardig minivoetbal-, volley-, basket- en badmintonterrein en er is een polyvalente ontmoetingsruimte. Er zijn ook vijf kleedkamers. FC De Buurt met voetballers uit de onmiddellijke omgeving mocht de sporthal openen met een match tegen VK Tondelier, een gelegenheidsploeg van medewerkers van Tondelier die de nieuwe woonsite ontwikkelde. Julia, dochter van burgemeester Mathias De Clercq, gaf de aftrap van de match.