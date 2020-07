Nieuwe brouwerij en bierhuis Haeseveld krijgt mascotte: Strong het konijn Jill Dhondt

27 juli 2020

18u00 9 Gent Op de grens van Sint-Amandsberg en Destelbergen opende enkele dagen geleden een nieuwe brouwerij met bierhuis, terras en speeltuin. Sinds kort heeft de site ook een eigen mascotte: een Vlaamse reus met dermate grote oren dat het lijkt op het logo van de brouwerij. Het konijn woont op het terrein en komt wekelijks langs op het terras.

De site van het Haeseveld was voordien een tuinbouwbedrijf dat volledig in verval was geraakt. Het werd grondig gerenoveerd en omgebouwd tot een brouwerij met bierhuis, terras en speelweide. “De naam komt van de omliggende velden die vroeger vol hazen zaten”, zegt mede-eigenaar Hans De Gusseme. “Volgens een oude mythe is er ooit een haas gesignaleerd met een gewei. Dat beeld hebben we gebruikt voor ons logo en ons bier.”

De mythische haas was ook de inspiratie voor de nieuwe mascotte van het Haeseveld: een Vlaamse reus. “Zijn oren zijn haast zo lang als het gewei van ons logo. We noemden het dier Strong omdat het zo uit de kluiten gewassen is, maar ook omdat het verwijst naar twee van onze bieren: Strong blond en Ultra Strong.” De schoonbroer van Hans, Andy Van Biene, verzorgt het konijn en vele andere dieren die op de site leven. Strong komt wekelijks langs op het terras, wat zorgt voor veel bekijks.