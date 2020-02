Nieuwe Blochwinkel opent deuren in Sint-Pietersnieuwstraat Yannick De Spiegeleir

19 februari 2020

22u29 0 Gent Het blijft een naam als een klok in Gent: Bloch. De fans van de voormalige bakkerij en tea-room kunnen zich sinds woensdagavond verlekkeren op een nieuwe winkel in de Sint-Pietersnieuwstraat.

De Bloch in de Sint-Pietersnieuwstraat wordt alleen een winkel en geen tearoom zoals het ooit was in de Veldstraat. Stefan Elias, meesterbakker van Bloch, zal erop toezien dat de recepten correct worden nageleefd en ook de hoofdbakker heeft jarenlang bij Bloch gewerkt.

Ook Jacques Bloch, die meer dan een halve eeuw overheerlijke patisserie aan de man bracht in de Veldstraat kwam proeven. En er was de voorstelling van het Gents stropke: een nieuw authentiek Gents koekje naar een recept van Stefan Elias. Redenen genoeg dus om af te zakken naar de nieuwe winkel.