Nieuwe bisschop van Gent: “Neen, ik heb de Rechtvaardige Rechters niet gevonden in Orval” Sabine Van Damme

27 november 2019

18u43 2 Gent Gent heeft – na een zoektocht van meer dan een jaar – een nieuwe bisschop. Lode Van Hecke is 69 jaar oud en wordt op 23 februari tot bisschop gewijd. Hij ziet dat als een uitdaging. De stad Gent kent hij niet, de Gentenaars wel. De huidige bisschop, Luc Van Looy, zal hem inwerken in zijn nieuwe taak.

Blijft de vraag: volgens een goed onderbouwde theorie van een gerenommeerd Lam Godsspeurder ligt het verdwenen paneel in de Abdij van Orval. Is een nieuwe bisschop uit Orval in het Van Eyck-jaar dan toeval? “Neen, ik heb het paneel van de Rechtvaardige Rechters niet gezien in de Abdij van Orval, in de 45 jaar dat ik daar heb gewoond”, grijnst de nieuwe bisschop. “Maar ik heb er ook niet echt naar gezocht.” Hij kan er nog om lachen, om de vraag. Maar hij weet ook dat het niet perse een grap is. De meest gerenommeerde Lam Godsspeurder, oud-commissaris Karel Mortier, heeft een sterk onderbouwde theorie waaruit blijkt dat het verdwenen paneel wel degelijk in de Abdij verborgen zou liggen. “Ik ken die theorie inderdaad”, zegt Van Hecke. “Maar in Orval is er geen enkele bron te vinden die die theorie kan staven. En dat ik uit Orval naar Gent kom om bisschop te worden, heeft daar écht niks mee te maken.”

Niet verwacht

Hij had het niet meer verwacht, die functie, zegt hij. “Vier jaar terug werd mijn naam al genoemd, dus was ik er nu van overtuigd dat ik het niet zou worden. Maar er zijn natuurlijk banden tussen Gent en Orval. De eerste abt daar was een Gentenaar. De Gentenaars kwamen graag op bezoek en op retraite naar Orval. Ik ken meer dan de helft van de bisschoppelijke beleidsploeg hier. Ik ben dus blij dat ik mag komen, ik zie het als een positieve uitdaging. Het zal natuurlijk een grote verandering in mijn leven zijn, na 45 jaar in de abdij. Maar daar heb ik ook met mensen gewerkt, dat kan ik dus. Alleen zal het hier op veel grotere schaal zijn. Ik heb er vertrouwen in, al moet ik natuurlijk nog veel leren en ontdekken.”

Maar daar zal de huidige bisschop, Luc Van Looy (78), hem zeker bij helpen. Hij gaf zijn opvolger een warm welkom in Gent. Van Looy vroeg op zijn 75 zijn pensioen aan, maar hem werd gevraagd nog twee jaar te blijven. Dat werden er uiteindelijk ruim drie. “Ikzelf ga – als dat mag – naar Oostakker verhuizen, om daar priester te worden”, zegt hij. “En uiteraard zal ik het hier in Gent wel missen, maar het is mooi geweest, na al die jaren.”

Trappistenmonnik

Het is Paus Franciscus die abt Lode Van Hecke van de cisterciënzerabdij Notre-Dame d’Orval heeft benoemd tot bisschop van Gent. Voor het eerst wordt daarmee in België een trappistenmonnik bisschop. Dat is zeer uitzonderlijk. In de hele wereld zijn er momenteel slechts twee andere trappistenmonniken bisschop. Lode Van Hecke werd geboren in Roeselare in 1950. Hij is licentiaat filosofie en theologie. Hij legde zijn eeuwige geloften af in 1983 en werd tot priester gewijd in 1995. Op zondag 23 februari wordt Van Hecke in de Sint-Baafskathedraal van Gent tot 31ste bisschop van Gent gewijd. De viering vangt aan om 15 uur. Ze wordt geleid door kardinaal Jozef De Kesel.