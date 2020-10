Nieuwe app ‘Teacher Tapp’ van Arteveldehogeschool peilt naar leven en werk leerkrachten Wietske Vos

05 oktober 2020

11u17 0 Gent Vandaag, op de dag van de Leerkracht, lanceert Artveldehogeschool een nieuwe gratis app voor leerkrachten, de ‘Teacher Tapp’. Deze toepassing stelt leerkrachten elke dag 3 vragen, in ruil voor een onderwijstip. “Zo hopen we het leven zoals het is bij leraren, onderwijzers en kleuterbegeleiders, in kaart te brengen”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere, verbonden aan Arteveldehogeschool.

De naam van de ‘Teacher Tapp’ verwijst naar het Engelse werkwoord ‘to tapp’ , op de schouder tikken. “We willen de leerkrachten elke dag als het ware op de schouder tikken om te informeren hoe het met hen gaat en wat hen bezighoudt”, aldus Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker aan de Gentse Artveldehogeschool. Leraren die de nieuwe app downloaden krijgen elke dag 3 vragen voorgeschoteld, in ruil voor een onderwijstip. “Op die manier hopen we beter zicht te krijgen op wat er leeft in het Vlaamse onderwijs, met de bedoeling daar snel op in te spelen.”

Vinger aan de pols

Want dat laatste kan beter, zo stelt De Bruyckere: “Door de grote vrijheid in het onderwijs moeten we vaak wachten op de resultaten van peilingen en rapporten vóór we weten wat er gaande is bij de scholen. Zo hebben we tijdens de lockdown veel dingen niet of laat geweten, bijvoorbeeld hoeveel leerlingen door de coronacrisis ‘vermist’ waren, onder de radar verdwenen en niet meer te bereiken waren. Als we daar van een paar duizend leerkrachten signalen rond ontvangen, wijst dat toch al op een tendens en kunnen de we de vinger aan de pols houden.” Bovendien biedt de app de onderzoekers de kans om vragen te herhalen, bijvoorbeeld over welke periodes de werkdruk het hoogst is.

Hoe meer, hoe beter

Het gebruik van de app is vrijwillig, maar De Bruyckere hoopt met de onderwijstips zoveel mogelijk leerkrachten te overtuigen de app te gebruiken. “Hoe meer respondenten, hoe specifieker de informatie is die we eruit kunnen halen. Van zodra meer dan 1000 leerkrachten de vragen beantwoorden, oordelen we dat het aantal respondenten een afspiegeling is van de beroepsgroep en geven we meer bekendheid aan de resultaten. Hoe meer leerkrachten de vragen beantwoorden, hoe geschikter de resultaten zijn voor diepgaandere analyses rond thema’s als werkdruk en de relatie met de ouders. Dan kunnen we ook gedifferentieerde rapporten maken voor het beleid, bijvoorbeeld over kleuteronderwijs of basisonderwijs.”

Elke dag nieuwe vragen

De eerste vragen vandaag gaan over of de leerlingen de leerkracht bij de voornaam mogen noemen, of hij/zij een prettig contact met ze heeft en of hij/zij zichzelf een strenge leerkracht vindt. Straks om 16u30, zoals vanaf nu elke dag, komen er nieuwe vragen, onder meer waarom hij/zij voor onderwijs koos. In de toekomst mag iedereen suggesties doen voor vragen.

De app is gebaseerd op de gelijknamige app uit het Verenigd Koninkrijk, waar al drie jaar nuttige info over het dagelijkse leven van leerkrachten snel en efficiënt richting onderzoekers vloeit, aldus De Bruyckere.

De gratis app ‘Teachter Tapp’ is te vinden in Google Play of de App Store, of via de url’s teachertapp.vlaanderen en deleraardenkt.be