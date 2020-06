Nieuwbouw voor Scouting in Kriko in zicht: “Met deze subsidie van stad Gent komt einde aan periode van onzekerheid” Wietske Vos

06 juni 2020

11u36 0 Gent Scouting in Kriko in Nieuw Gent kan eindelijk haar in 2018 deels Scouting in Kriko in Nieuw Gent kan eindelijk haar in 2018 deels door brand verwoeste lokalen opnieuw laten opbouwen. Dit is mogelijk door een subsidie van 200.000 euro die de stad Gent deze maand nog aan de gemeenteraad voorlegt. Deze investering maakt deel uit van een forse injectie van de stad in de wijk Nieuw Gent.

Op 24 juli 2018 legde een brand de helft van de lokalen van Scouting in Kriko (SIK), aan de Ottergemsesteenweg, in de as. De brandweer kon niet verhinderen dat één van de twee containergebouwen, met daarin 2 lokalen en een opbergruimte, volledig werd vernield. Gecombineerd met de grote waterschade viel er weinig te redden. Bij de brand vielen gelukkig geen gewonden. Kwaad opzet werd niet uitgesloten.

SIK bleef echter niet bij de pakken neerzitten. Om de opkuis na de brand te financieren, zamelden de scouts 7.000 euro in via crowdfunding. Ook diende de vzw een dossier in bij de stad Gent voor ondersteuning. Gent voorziet nu een bijdrage van 115.000 euro binnen het reglement voor jeugdinfrastructuur en trekt nog eens 85.000 euro uit voor het jeugdverblijfscentrum, dat SIK plant naast de eigen lokalen. De beslissing wordt nog deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad ter bevestiging.

Duurzame nieuwbouw

“Ik wil het vel van de beer nog niet verkopen, want het voorstel moet nog goedgekeurd worden. Maar het ziet er goed uit”, zegt Jens Samson, voorzitter van de vzw Groepscomité SIK en ouder die het bouwdossier trekt. “Hiermee komt een einde aan een periode van onzekerheid. Na de brand hebben we heel bewust gekozen voor een duurzame nieuwbouw, in plaats van nieuwe containers. We willen gebouwen die veilig zijn en voldoen aan alle normen.”

Ondertussen zijn de plannen zo goed als klaar. Het toekomstgerichte ontwerp is van een architecte wier kinderen lid zijn van SIK. Naast de eigen lokalen wordt ook een jeugdverblijfscentrum voorzien, waar andere jeugdverenigingen op kamp of op weekend kunnen komen.

Alle kosten voor de ruwbouw zijn gedekt, voor de afwerking gaan we een lening aan en roepen we de hulp in van de ouders. We kunnen ook veel zelf doen, er is al sprake van metselweekends Jens Samson, voorzitter van de vzw Groepscomité SIK

De globale kostenraming wordt geschat op 380.000 euro en wordt gedekt door de bijdragen van de stad, door de uitkering van de verzekering en door bijdragen van leden en acties die de vzw wil opzetten. Samson: “Alle kosten voor de ruwbouw zijn gedekt, voor de afwerking gaan we een lening aan en roepen we de hulp in van de ouders. Zo gaf Dries Heyneman eerder al een benefietconcert voor ons, we hopen dat hij en andere ouders opnieuw zulke dingen willen doen. We kunnen ook veel zelf doen, er is al sprake van metselweekends. (lacht) Ik wil benadrukken dat dit alles een groepsinspanning is. Veel geëngageerde leden en ouders dragen hieraan bij.”

Bouw vanaf begin 2021

SIK hoopt dat de bouw van de nieuwe lokalen begin 2021 kan starten. SIK telt momenteel een 150-tal leden. Dit is meer dan een verdubbeling tegenover tien jaar geleden. Tijdens het bouwproces kan SIK haar werking verderzetten in de huidige containers die meer achteraan op het terrein staan. Van de Jeugddienst van Gent kreeg SIK na de brand tijdelijke vervangende containers te leen.

Injectie in Nieuw Gent

De subsidie voor SIK past in een fors injectieplan van de stad Gent in de wijk Nieuw Gent. WoninGent vervangt de komende 10 jaar 6 sociale woontorens door nieuwe woningen. Er wordt een wijkwerkplaats opgestart, er komt extra sport- en speelstructuur en de wijk krijgt een extra straathoekwerker. Ook het Rerum Novarumplein en de Kikvorsstraat worden heraangelegd. Voor de periode 2020-2023 gaat bovendien 3,2 miljoen euro naar buurtorganisaties en infrastructuur.