Nieuw werk van Cee Pil gespot aan de Franse Vaart Jill Dhondt en Sabine Van Damme

21 juni 2020

15u04 1 Gent Nadat ‘equality’ in gigantische letters aan de achtergevel van de Aldi aan de Franse Vaart werd geschilderd, staat nu ook een combinatie van twee vechtende oryxen en een spin afgebeeld. Wie een beetje thuis is in de graffitiwereld, herkent meteen de hand van straatkunstenaar Cee Pil. Hij maakt vaak werken waar twee beelden, vaak van dieren, in mekaar overlopen.

Cedric Pil (43) was lange tijd muzikant, maar schakelde zes jaar geleden over naar graffiti. Inmiddels zijn er in Gent heel wat werken van hem te zien. Onderaan de Bierstalbrug is een werk van hem te zien met fietsers en paarden, een verwijzing naar de vele fietstochten die rond het kanaal Gent-Brugge plaatsvinden. In het Prinsenhof liet de staatkunstenaar een reusachtige afbeelding van een leeuw en een bruine beer achter, gebaseerd op de huisdieren van Keizer Karel. Aan de elektriciteitscentrale aan de Dampoort kan je rennende paarden van zijn hand zien.

Cee Pil maakt zijn werken steeds met toestemming of op verlaten oppervlakken die op termijn zullen verdwijnen. In dat kader past de enorme schildering van de oryxen en de spin aan de Franse Vaart. De gebouwen daar worden midden september afgebroken, om plaats te maken voor een gloednieuwe site. Het werk van Cee Pil is net zoals de equality-beeldtaal van Letterknecht deel van een graffitijam die Wallin’ vzw organiseerde. Cee Pil liet zich daarvoor inspireren door het logo van het bouwbedrijf Oryx dat de renovatie zal uitvoeren. Links van zijn laatste werk, maakte Simon Mannaerts een tekening als ode aan de hulpverleners.