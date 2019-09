Nieuw: toeristen en patiënten samen in één ‘zorghotel’ Sabine Van Damme & Joeri Seymortier

25 september 2019

19u24 3 Gent Eind volgende week opent ‘Hotel-met-zorg De Briel’, vlak bij het Sint-Lucasziekenhuis. Uniek aan dit concept is dat het een gewoon hotel is, voor toeristen dus. Maar ook wie zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, kan er terecht. Bovendien zullen gewone toeristen er meer betalen dan zorgbehoevenden die meer facailiteiten gebruiken.

Het hotel opent eigenlijk pas volgende week de deur van een 20-tal kamers, en dan nog uitsluitend voor ‘gewone’ toeristen. “Zo kunnen we snel en efficiënt proefdraaien”, zegt directeur Matthias Verniers. “Want we willen zo snel mogelijk alle 62 kamers opendoen. Een aanbod als het onze is er nog niet in Gent.”

Het hotel mikt op een wel heel breed publiek, gaande van gewone city-trippers tot mensen die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen omdat ze nog veel zorg nodig hebben, of senioren die wachten op een rusthuisopname, en zelfs familieleden van patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen. “Op de site van de oude textielfabriek hebben we nu al 64 assistentiewoningen, die open zijn sinds februari”, legt Verniers uit. “De zorg is dus sowieso al permanent aanwezig op de site. Het hotel is grotendeels nieuwbouw. In het begin zal de zorg vanuit de assistentiewoningen naar het hotel komen, later draaien we dat om.”

Villa Voortman

Het project is nog niet helemaal af. “We gaan op de site ook nog gewone woningen bouwen, omdat we een mix willen van jong en oud, van kerngezond en minder gezond.” Het hotel ligt vlak naast de geklasseerde Villa Voortman. Die wordt nu gerestaureerd, en zal later bij het hotel worden ingelijfd. Ook de 1 hectare grote tuin van de villa krijgt een opsmukbeurt, en wordt daarna opengesteld.

Het hotel kreeg de naam De Briel, een verwijzing naar het vroegere ziekenhuis Heilige Familie, dat in Gent gewoon De Briel werd genoemd. Het ligt op de site van de vroegere textielfabriek Texas, aan de Vogelenzang. Het hotel voldoet aan alle normen van een woonzorgcentrum, maar ziet er dus uit als een hotel. Het accent ligt op comfort, de zorgfaciliteiten vallen zo weinig mogelijk op. Het is niet geschikt voor lang verblijf, wel zorg, herstel en revalidatie, en dus ook voor gewoon toerisme. Daarom ziet de inkom er uit als een hotellobby, maar dan wel een rolstoeltoegankelijke. Idem voor het restaurant, dat ook dienst doet al cafetaria en bar. Er zijn vergaderzalen, onder meer in het koetshuis van Villa Voortman, er is een wellness, compleet met fitness, beauty corner en sauna, en er zijn ruime kamers, met rolstoeltoegankelijke badkamers. Er zijn zelfs 2 suites van 50 vierkante meter groot, en er is een rooftop-terras dat over de stad uitkijkt.

Vanaf 75 euro per nacht

“Wij zijn een vzw, De Lieve, en we hebben ook al rusthuizen in Aalter en Zelzate”, zegt Verniers. “We wilden ook in Gent aanwezig zijn in de zorgsector, vandaar dit initiatief. En we proberen het betaalbaar te houden. Zo zullen toeristen hier 80 tot 120 euro per nacht betalen, maar mensen die zorg nodig hebben betalen minder. Voor wie bijvoorbeeld 2 weken komt revalideren, mikken we op 75 euro per dag, maar dan wel all-in, met zorg en eten.”