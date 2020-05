Nieuw straatkunstwerk is voorbode van Van Eyck-stadswandeling Erik De Troyer

28 mei 2020

14u03 2 Gent In de Braderijstrook dook zopas een gloednieuw straatkunstwerk op. Het blijkt een werk te zijn van de bekende straatkunstenaar STROOK én een ode aan Van Eyck en het Lam Gods.

In het kader van het Van Eyck-jaar nodigt de stad Gent een aantal internationale topartiesten uit de streetartscene uit om een muur in de historische binnenstad op te fleuren met een kunstwerk geïnspireerd door het Lam Gods. Het is al het vierde kunstwerk dat refereert naar Van Eyck. Eerder zakte de Argentijnse Hyuro af naar Sint-Jacobs voor een muurschildering. Nog geen maand later was het aan landgenoot Pastel voor een werk aan de Kuiperskaai. Begin 2020 maakte de Spaanse artiest Isaac Cordal een moderne interpretatie van Adam en Eva en verspreidde 15 paar miniatuurbeeldjes over de hele stad.

Sloophout uit Gent

STROOK, in het dagelijkse leven gewoon Stefaan De Croock, mocht zich uitleven op de zijgevel van B&B Great Gent. “STROOK is een grote naam binnen de street art. De creatie bestaat uit gerecupereerd sloophout dat hij verzamelde op uitzonderlijke locaties in Gent, zoals de Sint-Baafskathedraal, LUCA School of Arts, een voormalig supporterscafé van KAA Gent en de Leopoldskazerne. Zo is het kunstwerk ook écht Gents”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld)

Het kunstwerk maakt deel uit van de Seven Senses Tour, een stadswandeling in het kader van Van Eyck. Als de coronamaatregelen het toestaan, gaat die in de zomer van 2020 alsnog van start.