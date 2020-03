Nieuw spel ‘Hotspot’ moet jongeren de weg wijzen naar sociale organisaties in Gent Sabine Van Damme

14u29 0 Gent Jongeren die nood hebben aan hulp kunnen in Gent bij verschillende organisaties terecht, maar vinden vaak zelf niet de weg naar de juiste instantie. Daar moet het spel ‘Hotspot’ verandering in brengen.

“Uit een grootschalig onderzoek van september 2019 door KUL, blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde jongeren milde psychische klachten ervaart”, zegt schepen Rudy Coddens (sp.a) “1 op 5 jongeren ervaart ernstigere psychische problemen. Ook geven jongeren aan dat ze moeilijk de weg naar hulp vinden. Daarom hebben we aan de vzw Jes gevraagd een spel te ontwikkelen om de sociale organisaties in Gent in kaart te brengen.”

Net escape room

Dat spel heet ‘Hotspot’, en werd voorgesteld in het Overkophuis in de Drabstraat. Het is een ‘serious game’, gebaseerd op de principes van een escape room. Het draait rond de thema’s seksualiteit en relaties, geestelijke gezondheid, verslaving en vrije tijd. “Het spel kan gespeeld worden met groepen van 8 tot 25 personen. Het is de bedoeling dat scholen of jongerengroepen het hier in het Overkophuis komen spelen, onder begeleiding. We hopen ook echt dat scholen dit oppikken en integreren in hun lessenpakket. Het spel maakt moeilijke thema’s bespreekbaar en doorbreekt taboes.”

Het spel duurt 2,5 uur en verhoogt de veerkracht van jongeren ouder dan 14 jaar. Die maken op speelse wijze kennis met de organisaties waar ze terechtkunnen voor hulp, of met vragen. Het spel wordt dit en volgend jaar gratis aangeboden aan jongerenorganisaties en scholen. Alle info op de site van de stad.