Nieuw seizoen ‘Huizenjagers’ gaat morgen van start in Gent Wietske Vos

13 september 2020

15u38 0 Gent Het zevende seizoen van het tv-programma ‘Huizenjagers’ op Vier gaat morgen van start in Gent. De deelnemende makelaars Arjen, Serge en Karen richten hun pijlen daarna nog op de Groene Gordel, Limburg, de Noorderkempen en Brugge.

Serge is de in Sint-Amandsberg alom bekende vastgoedmakelaar Serge Cannoodt van het gelijknamige vastgoedkantoor in de Antwerpsesteenweg.

Ook dit seizoen zijn er bekende koppen die een beroep doen op Huizenjagers om voor hen de ideale stek te vinden. Zo is het nieuwbakken koppel Romy en Niels uit ‘The Sky Is The Limit’ op zoek naar een warm liefdesnest. Ook influencer Freya Poppe – bekend van het VIJF-programma ‘Pink Ambition’ – is één van de kandidaat-kopers.

Naast de verschillende streken schuimen de makelaars heel België af tijdens de Miljoenenweek, waarin de panden boven het stevige prijskaartje van 1 miljoen euro op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar.

‘Huizenjagers’ is te zien telkens van maandag tot donderdag in de vooravond.