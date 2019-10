Nieuw seizoen ‘Een Frisse Start met vtwonen’ trapt af met verhuis in Gentbrugge Yannick De Spiegeleir

28 oktober 2019

19u34 1 Gent Op Vitaya kan je morgenavond kijken naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Een Frisse Start met vtwonen. Sieg De Doncker helpt alleenstaande mama Kim (38) en haar twee kinderen Jasper (11) en Lola (9) verhuizen van een huurhuis naar hun eigen rijhuis vier straten verder in Gentbrugge.

Verhuizen. Het is een grote stap in ieders leven en meestal een lastig karwei waar een paar slapeloze nachten aan voorafgaan. Elke helpende hand is dan ook welkom. Sieg De Doncker helpt daarom vanaf morgen opnieuw Vlamingen met de verhuis naar hun droomwoning in het nieuwe seizoen van Een Frisse Start met vtwonen bij Vitaya.

Terwijl Sieg letterlijk de zwaarste taken op zich neemt, richten vtwonen-stylisten en zussen Ozanne en Guillemine Mertens de nieuwe woningen in en geven ze de beste DIY- en decoratietips mee aan de Vitaya-kijkers. Voor de acht make-overs doorkruist het team van Een Frisse Start met vtwonen heel Vlaanderen: van Gentbrugge tot Hasselt.

Kim uit Gentbrugge en haar kinderen Jasper en Lola mogen dinsdagavond de spits afbijten in de eerste aflevering. Als het om interieur gaat, is Kim een ongelofelijke twijfelaar. Dus de hulp van Ozanne en Guillemine komt als geroepen. Lukt het de zussen om Kim en haar twee kinderen een warme thuis te bezorgen? Dat zien de Vitaya-kijkers op dinsdag 29 oktober om 20.40 in de eerste aflevering van Een Frisse Start met vtwonen.

Slapeloze nachten

“Ik heb door de verhuis toch een aantal slapeloze nachten gehad”, lacht Kim. “Waar gaan mijn spulletjes staan? Wat gaat er wel en niet gebruikt worden? En wat gaat er nieuw zijn? Ik heb er wel alle vertrouwen in dat het mooi gaat zijn.”

“Het huis geeft ons veel mogelijkheden. Het is een grote speelplaats voor ons. We gaan met man en macht werken om het nieuwe huis van Kim om te toveren tot een pareltje”, aldus Ozanne en Guillemine.

“Iedereen houdt van verhuizen als het Frisse Start-team het voor je doet. De dozen verhuizen zich zelf niet, hé. Daarvoor kom ik van pas”, lacht Sieg De Doncker. “En daarbovenop voorzien de zussen het nieuwe stulpje van een knap en gezellig interieur. Klinkt toch fantastisch, niet?”

“We zijn terug om voor de derde keer huizen om te toveren tot een warm nest, want onze interieurideeën waren nog lang niet op”, aldus vtwonen-stylisten Ozanne en Guillemine Mertens.

“Voor de restyling luisteren we heel goed naar de wensen van de verhuizers, maar we geven er welopnieuw onze eigen touch aan.”