Nieuw park en speelbos op grens van Gent Sabine Van Damme

08 september 2019

20u49 0 Gent Het kanaaldorp Terdonk, op de grens met Evergem, heeft er 5 hectare groen bij. Het koppelingsgebied scheidt Doornzele en Terdonk af van de industrie in de haven.

Langs het kanaal, met zicht op een koeltoren, ligt een nieuw stukje park. “Dit is wel degelijk nog grondgebied Gent”, verzekert schepen Rudy Coddens. “Al is de grens van het park, een nieuw aangelegd fietspad, meteen ook de grens met Evergem.” Het nieuwe park was tot vorig jaar een ontoegankelijk overwoekerd gebied. Het terrein was eigendom van de industrie, en moest eerst door OVAM gesaneerd worden. Er zat niet alleen industriële vervuiling in de bodem, maar ook nog resten van zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, gericht naar de nabijgelegen olieraffinaderij.

De nieuwe groenzone langs de Lochtingstraat in Evergem heeft bomen, bosjes en gras, een speelzone, paadjes en een uitkijkpunt gemaakt van zeecontainers. Je kijkt er uit over het kanaal en de haven. 18.000 jonge boompjes werden er aangeplant in het park, en ook nog eens 2.000 haagplanten om de drukke Langerbruggekaai van het park te scheiden. De oude spoorwegbedding – 675 meter lang – werd omgevormd tot fiets- en wandelpad, met 3 ontmoetingspleintjes met bankjes en zitmuren.

De realisatie van het park Doornzele-Kanaalzijde heeft 750.000 euro gekost, waarvan de Vlaamse overheid bijna de helft (351.000 euro) heeft betaald. Ook North Sea Port (76.000 euro), de provincie (202.000 euro), de gemeente Evergem (5.500 euro), de stad Gent (85.500 euro) en het nabijgelegen bedrijf Sarens (30.000 euro) deden een duit in het zakje.