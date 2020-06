Nieuw pakhuis van 150.000m2 zorgt voor 500 jobs

Erik De Troyer

02 juni 2020

17u59 0 Gent Het licht staat op groen voor de bouw van een groot pakhuis aan in de Gentse haven, aan Rieme-Noord. Daar zal Heylen Warehouses een logistieke campus bouwen die in de regio zo’n 500 nieuwe jobs moet opleveren.

Voor de groep uit Herentals is de Ghent Logistics Campus haar grootste project binnen België tot nog toe. Al sinds 2017 wordt over die ontwikkeling gesproken maar vandaag werd de concessieovereenkomst getekend waardoor het project kan starten.

“De coronacrisis heeft ons niet tegengehouden. We kunnen niet ontkennen dat dit virus ook heel wat bedrijven in de logistieke sector pijn heeft gedaan, maar tegelijkertijd is de logistiek het kloppende hart van onze economie. Zonder de logistiek lag er geen eten in de supermarkten. Daar moeten we op inzetten. Bovendien zijn we een gezond bedrijf en dus was er geen reden om over dit project te twijfelen”, zegt David Baten van Heylen Warehouses.

Heylen bezat al een terrein van 250.000m2, daarvan wordt zo’n 150.000 vierkante meter bebouwd. De magazijnen zullen onderverdeeld worden in een 10-tal kleinere magazijnen van verschillende groottes waar bedrijven zich kunnen vestigen. De gesprekken lopen nog.

“De site zal zo’n 500 extra jobs te creëren in de Gentse regio. In crisistijden en tijden van onzekerheid mogen we daar best wel fier op zijn,” besluit Philippe Deschilder, CEO van Heylen Warehouses.