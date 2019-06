Nieuw op de Gentse Feesten: gratis klassieke muziek Sabine Van Damme

17 juni 2019

13u41 0 Gent De Gentse Feesten krijgen er een prachtplek bij: de tuin van het Hotel D’Haene Steenhuyse in de Veldstraat. Daar zal uitbureau elke namiddag klassieke muzikanten aan het werk zetten.

Geen onstuimig geweld en muzikaal lawaai dus, in de Veldstraat. De prachtige – voor velen nog steeds onbekende – publieke tuin wordt het decor voor klassieke muziek. Elke dag van 14 tot 19 uur zullen conservatoriumstudenten er het beste van zichzelf geven. Een rustpunt in de Feestenzone dus, waar ook taart en koffie te verkrijgen zal zijn. ‘Klassiek in de Paleistuin', heet het initiatief, en het kan online alvast op heel wat bijvel rekenen.