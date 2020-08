Nieuw op de Baudelokaai: Gulzig, internationale street food met lokale producten Jill Dhondt

10 augustus 2020

17u30 3 Gent Er is sinds kort een nieuwe zaak op de Baudelokaai: Gulzig. Je kan er terecht voor allerhande afhaalgerechten, van Vietnamese spring rolls tot vol-au-vent. Het is het resultaat van vier kookgrage eigenaars die hun koppen bij elkaar staken.

Stefaan De Smet runt de foodtruck Chick ’n Dale, waarmee hij zoals de naam al doet vermoeden kip- en ribgerechten verkoopt. Thang Tran Tung speelde al langer met idee om authentieke, Vietnamese spring rolls aan de man te brengen onder de naam Opgerold. Senne Blomme is de man van Opgeslurpt: verse pasta. Lars Fiers besloot om al die concepten onder één dak te brengen. Zo is Gulzig ontstaan: een zaak op de Baudelokaai die zowel catering als afhaal voorziet. “Zonder corona zou onze focus vooral op evenementen liggen”, zegt Lars. “Door de pandemie vallen we nu vooral terug op de afhaalmaaltijden.”

Op het menu staat internationale street food met lokale producten. Zo kan je kiezen voor gebraden kip, spring rolls, ribbetjes, vol-au-vent, paella of Chika Masala. “Binnenkort zal je ook vanop het water kunnen bestellen. Bootjesvaarders kunnen dan een QR-code scannen die aan de oever hangt. Tien minuutjes wachten, en dan kunnen ze verder varen met hun eten en drinken.”

Het is toch ook de moeite om tot aan het pand zelf te gaan, dat ontworpen werd door architect Claude Van Acker. Naast de afwerkingskeuken van Gulzig vind je er een creatieve ontmoetingsplaats met de naam Lokaal 13. “Die is nog in opbouw, maar zodra de coronacrisis gaat liggen kunnen mensen hier co-worken en kleine evenementen houden. De vergaderruimtes en werktafels voorzien wij.”

Gulzig, Baudelokaai 13, Gent. Elke dag open van 17 tot 22.30 uur.