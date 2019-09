Nieuw mysterie aan kanon: Dulle Griet huisvest nu een trol Sabine Van Damme

16 september 2019

17u47 0 Gent Het kanon aan de Vrijdagmarkt is ontdaan van de dubbelzinnige tekening die er ruim twee maanden heeft op gehangen. De loop is nu weer afgeschermd met doorzichtig plexiglas. Er blijkt nu een trol in de Dulle Griet te wonen.

Wie het gedaan heeft is nooit uitgekomen, en wat het ‘officieel’ moest voorstellen ook niet. Maar de Dulle Griet op het Groot Kanonplein was maandenlang getooid met een ‘tekening’ die zelfs voor wie niet in die richting wilde denken, niks anders kon voorstellen dan een anus. De stad liet dit stukje ‘street art’ uiteindelijk toch maar weghalen. De loop van het kanon is nu weer afgesloten met doorzichtig plexiglas, om te verhinderen dat mensen er vuilnis (of hun kinderen) in proppen. Toch blijkt de loop niet helemaal vrij te zijn. Achter het plexiglas is een grote, grappige trol zichtbaar. Wat daar de bedoeling van is, is - opnieuw – niet duidelijk.