Nieuw kunstenfestival lijkt even op all-in resort Jill Dhondt

29 januari 2020

09u48 10 Gent Rond Valentijn organiseren het curatorencollectief Nein, kunstencentrum CAMPO, Kunsthal Gent en De Theatermaker een gloednieuw kunstenfestival. Drie dagen vallen performances, beeldende kunst, workshops, debat, films en muziek samen met bubbelbaden en wellness-behandelingen.

De naam van het festival is een mondvol: Enter through the void, exit through the gift shop. Niet minder dan 45 kunstenaars uit de hele wereld zullen er hun werk tonen. Een tipje van de sluier? Isabel Burr Raty zal wellnessbehandelingen geven tijdens het festival en een lezing over haar bijzondere project. Ze oogst namelijk vrouwelijke lichaamssappen om er weldadige schoonheidsproducten mee te maken. De Zwitserse Teresa Vittucci zal de maagd Maria omzetten tot een feministisch boegbeeld in haar performance Hate Me, Tender.

Dat de kunstenaars niet van de minsten zijn, bewijzen de vele debuutprijzen, tentoonstellingen, ontwikkelingsbeurzen en awards die ze kregen. Zo presenteerde de pas afgestudeerde Caz Egelie reeds in het Palais de Tokyo. Theatermaker Anna Luka Da Silva ontving voordien de Jong Theater Prijs, en Jacobin de Jong Muziek Prijs op Theater aan Zee 2019. “Kortom: heel veel talent, drie dagen lang”, aldus Laurens Mariën van Nein.

Het kunstenfestival vindt plaats in CAMPO victoria en Kunsthal Gent van 13 tot en met 15 februari. Meer info via https://www.campo.nu/nl/void-festival.