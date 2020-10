Nieuw koffiehuis achter station met brownies, brood en taart van geredde bananen Jill Dhondt

05 oktober 2020

12u38 0 Gent Salomé Verduyckt (23) opende vandaag een nieuw koffiehuis in een prachtig pand in de Sint Pietersaalstraat, vlak aan het station van Gent-Sint-Pieters. Je kan er terecht voor koffie en gebak van geredde bananen. Lokale supermarkten gooien bananen namelijk weg zodra ze visueel niet perfect zijn, hoewel er verder niets mis mee is. Daarom maakt Salomé er brownies, cheesecake, bananenbrood en ander lekkers van.

De jonge Gentse testte haar concept eerder al uit in het shoppingcentrum aan de Zuid. Daar hield ze enkele maanden een pop-up open dat Nana Café heette. Je kon er terecht voor koffie en gebak van geredde bananen van lokale supermarkten. “Daar gooien ze bananen weg zodra ze te groot of te klein zijn of een paar bruine vlekjes hebben. Nochtans is daar niets mis mee, ze smaken even lekker. Zo kwam ik op het idee om brood, kaastaart en milkshakes te maken met die bananen.”

De pop-up was een zodanig succes dat Salomé besloot om op zoek te gaan naar een permanente locatie. De coronacrisis zorgde voor wat vertraging, maar vandaag was het dan toch zover: koffiehuis Nana ging open in een prachtig hoekpand in de Sint Pietersaalstraat. Op de kaart staan nog steeds warme dranken en gebak van geredde bananen, maar het aanbod is ietwat experimenteler. “De geliefde kaastaart heb ik behouden, maar er staat nu bijvoorbeeld ook een brownie met donkere chocolade, bananen en zwarte bonen op. De bonen smaak je niet, maar ze zorgen wel voor een romige textuur.”

Het nieuwe koffiehuis is niet enorm groot, maar het is er prachtig om zitten. De gespikkelde vloer, de zachte muren, de ronde tafels met houten stoelen en de lange tafel tegen het raam maken je bezoek compleet. Wie meer haast heeft, kan ook een koffie of granola meepikken via het meeneemraam. Handig als je op weg bent naar het station.

Nana, Sint Pietersaalststraat 1, Gent.