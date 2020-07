Nieuw in Gent: restaurant ‘De Bompa’ in Oudburg Jill Dhondt

21 juli 2020

17u41 5 Gent Naast ‘Mémé Gusta’ is er nu ook ‘De Bompa’ in Gent waar je kan genieten van grootmoeders keuken. Het restaurant ging begin februari open en moest na enkele weken weer toe omwille van de coronacrisis. Een paar maanden later kunnen klanten er weer hun voetjes onder tafel schuiven, en genieten van klassiekers.

Ruben Dhaese (27), elektricien van opleiding, noemde zijn restaurant ‘De Bompa’ omdat hij zijn klanten wil zien zoals hij zijn eigen grootvader altijd zag als kind. “Die kwam als eerste aan tafel zitten, deed zijn sloefkes uit en proefde als eerste van het eten. Dat wil ik ook bij mijn klanten zien: dat ze zich neerzetten en gewoon genieten. Mijn eigen grootvader komt wekelijks nog langs met de bomma. Elke week vraagt hij een Omer en een ander gerecht van de kaart.”

Niet enkel de naam maar ook de keuken en de inrichting zijn gebaseerd op Ruben zijn grootvaders. Op de vaste kaart staan klassiekers uit grootmoeders keuken zoals stoofvlees, balletjes in tomatensaus en boerenworst met stoemp. De meeste gerechten zijn Vlaams, maar er zitten ook recepten tussen uit de Italiaanse of Griekse authentieke keuken. Tussen de suggesties staan gerechten die meer zomers zijn, zoals een slaatje en gepaneerde schol. Achteraf kan je nog smullen van traditionele desserts zoals ambachtelijke chocolademousse of rijstpap met gouden lepels.

Ondanks de klassieke kaart, trekt het restaurant een gemengd publiek aan. “Ik had wat schrik voor de reactie van de ouderen, maar het is eigenlijk de jongere generatie die kritischer is. Die zijn bijvoorbeeld gewoon dat stoofvlees met varkenswangen gemaakt wordt, terwijl het originele recept met taaiere stukken is. We proberen zoveel mogelijk de originele recepten te respecteren, wat ik was onderschat had. Het is zeker geen simpele of snelle keuken. Nu begrijp ik waarom mijn bomma vroeger al om 7 uur een pot op fornuis had staan.”

De Bompa, Oudburg 21, Gent.