Nieuw in Gent: Indisch restaurant Ganga Jill Dhondt

24 augustus 2020

15u36 8 Gent De Hoogpoort heeft er eind deze week een nieuw Indisch restaurant bij: Ganga. De naam verwijst naar de bekende Ganges rivier in India. Op de kaart staan authentieke Indische gerechten.

Waar voordien een Italiaans restaurant zat in de Hoogpoort, gaat eind deze week een nieuw Indisch restaurant open. Hoewel de eigenaar Dolan Hossain wortels heeft in Bangladesh, ligt de focus toch op authentiek Indische gerechten. Dolan woont in Antwerpen maar wanneer hij vroeger in Gent kwam, ging hij vaak naar het Indian Curry House. Toen hij van plan was om een restaurant in Gent te openen, sprak hij hun kok Sandeep aan om bij hem te komen koken. Sandeep is opgegroeid in India, en leerde daar de finesse van de Indische keuken. In het restaurant leggen beide fijnproevers nog de laatste hand aan het restaurant, voor de grote opening eind deze week.