Nieuw in Gent: Astro Boy. Japanse hapjes en cocktails in een speelse setting Jill Dhondt

19 augustus 2020

14u42 18 Gent Het nieuwe broertje van ramenbar Golden Gai is er eindelijk. De speelse, hippe sfeer is dezelfde maar het concept is verschillend. Astro Boy is gebaseerd op het Japanse Izakaya concept, dat ergens tussen café en restaurant ligt. Het is gelegen op de plek waar Minne vroeger was, op de hoek van de Blekerijstraat en de Kongostraat, waardoor je vanop terras een goed zicht hebt op de Leie en het Industriemuseum erachter.

Nu Anjana Dierckx, Laura Dekeyser, Jesse den Dulk en Robin Vande Lanotte meester zijn geworden in het maken van noedels, zijn ze er klaar voor om een tweede concept op te starten. Met Astro Boy gaan ze het Japanse Izakaya concept achterna, dat tussen café en restaurant ligt. Op de hoek van de Blekerijstraat en de Kongostraat kan je er vanaf morgen terecht voor hapjes om te delen, gebaseerd op de Japanse keuken, maar voor ook cocktails en natuurwijn.

“We zouden normaal in mei opengaan, maar door de coronacrisis hebben we veel vertraging opgelopen”, klinkt het. “De keuken is nog niet honderd procent gebruiksklaar, daarom starten we met een light versie van Astro Boy: Apero Boy. We beginnen dus met lichte hapjes zoals ceviche nectarine, ribbetjes, makreel met ingelegde citroen, en steak tartaar met selder en peer. Eens de keuken helemaal af is, komen daar nog gerechten zoals gefrituurde kip, huisgemaakte Japanse gyoza’s en hartige Japanse pannenkoekjes.

Astro Boy bestaat uit een ruim terras, een gelijkvloers en eerste verdieping. Genoeg plaats dus om met voldoende afstand te genieten van een hapje en een drankje. De inrichting doet denken aan Golden Gai, met de grote bar, de meubelen van Onbetaalbaar, de subtiele hints naar Japan en de uitgesproken kleuren. “Toch is Astro Boy ietwat volwassener. Golden Gai is vluchtiger, hier is het de bedoeling om uitgebreider te tafelen.”

Astro Boy is open van donderdag tot zondag vanaf 16 uur.