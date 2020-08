Nieuw in Gent: apérobar Allumette met zicht op de Leie Jill Dhondt

27 augustus 2020

17u49 8 Gent Lisa Delaruelle en Inge Vanderhaegen vonden elkaar in hun liefde voor eten en drinken, en delen dat nu graag met de wereld. Ze openden net een apéro-bar aan de overkant van het Industriemuseum, wat dus een prachtig uitzicht oplevert op de Leie. Op de kaart staan niet de typische hapjes, maar wel originele creaties waar Lisa en Inge zelf dagenlang van kunnen smullen.

Lisa en Inge leerden elkaar kennen op hun vorige job. Ze vonden elkaar in hun gedeelde liefde voor eten en drinken, en werden als snel beste vriendinnen. Het Gentse duo droomde er al lang van een eigen zaak op te richten en besloot op ‘een zotte Gentse Feesten-avond’ om ervoor te gaan. In september ging de bal aan het rollen en een klein jaartje later is het zover: apéro-bar Allumette pronkt op de hoek van Nieuwenland en de Huidevetterskaai.

Goestjes

De drankenkaart is er uitgebreid en de hapjes origineel. Onder de rubriek Lisa’s ‘goeste’ vind je hapjes zoals kaas, fetakroketjes met tomaat en oesters. Als je bij Inge haar suggesties gaat kijken, kan je charcuterie, bruschetta of pizza krijgen. Daarbij worden meteen dranksuggesties gegeven voor wie graag eens iets nieuws probeert. Daarnaast heb je nog losse ‘goestjes’ zoals artisjok met tartaarsaus, kippenvleugels met tijm en citroen, en gamba’s met look en verse kruiden. “We geven vooral wat we zelf graag eten”, zegt Lisa. “Het is comfort food, maar dan wel verzorgd en zelfgemaakt.”

De naam van de bar is een verwijzing naar het Gentse woord voor aansteker: allumeur. Lisa en Inge vonden bars met Gentse woorden zoals ‘Charlatan’ en ‘Poulette’ zo tof, dat ze in dezelfde richting wouden gaan. “We hebben een heleboel Gentse woorden opgezocht en zijn bij ‘allumeur’ gestrand, omdat we daar warmte en gezelligheid in zien. We hebben het dan vervrouwelijkt omdat we twee vrouwelijke ondernemers zijn. Allumette is een plek waar de avond of de week in gang kan gestoken worden. Waar je liefde en leed kan delen met vrienden, familie en uw buren.”

Allumette, Nieuwland 1, Gent.