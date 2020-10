Nieuw in de Veldstraat: juwelier Pandora Jill Dhondt

05 oktober 2020

17u07 0 Gent In het pand waar voordien The Body Shop zat, zit sinds begin oktober een juwelier: Pandora. Die zat voordien in een kleiner pand op de Langemunt.

The Body Shop verhuisde in augustus van het midden naar het begin van de Veldstraat. In de plaats kwam juwelier Pandora die voordien in de Langemunt gevestigd was. De juwelier verkoopt ringen, kettingen en armbanden, maar ook bedels. Zo heeft de winkel een collectie bedels van Harry Potter, van Disney en nu ook van Star Wars. Altijd al een mini Yoda of de helm van Darth Vader aan je arm willen dragen, dan weet je waar naartoe.