Nieuw Gents radioplatform op komst aan de Vooruit: Radio Ruit Jill Dhondt

29 mei 2020

19u02 0 Gent Tussen het Kunstencentrum Vooruit en de Music Mania komt er binnenkort een nieuwe radiostudio met een focus op de hedendaagse, Gentse muziekscène. Initiatiefnemer is de vzw Treehouse, die zich inzet voor het creatief (her)activeren van ongebruikte ruimtes. De mannen daarachter zetten eerder al het cultuurplatform Monterey in het Citadelpark op poten.

“Het idee leefde al langer bij Monterey om iets te doen rond online radio”, begint Ilja Bracke, één van de vijf initiatiefnemers. “ Er was een onbenutte ruimte aan de Vooruit die ons perfect leek voor een kleine studio. Door de lockdown is dat plan in een stroomversnelling gekomen, en gaat Radio Ruit begin juni van start. Het zal een platform zijn voor jonge en creatieve Gentse muziekmakers. Er zal veel elektronische muziek te horen zijn, maar niet exclusief.”

Online

De nieuwe Gentse radio zal vanaf 7 juni van start gaan. “Voorlopig is er nog geen doorlopend programma, de eerste fase is de Sunday take-over. Elke zondagnamiddag zullen jonge creatievelingen het kanaal overnemen, en de tijd krijgen om hun ding te doen. We willen ze ook uitdagen om meer te doen dan een dj-set, door met beelden, poëzie en andere kunstvormen aan de slag te gaan.” De uitzendingen zijn enkel online te beluisteren: via de website, Facebook en Mixcloud. Af en toe zal de lokale radio Urgent.fm een set uitzenden.