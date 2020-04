Nieuw Gents biertje verkoopt beter dan voor de maatregelen: “Met het goede weer zijn er veel die thuis graag een lokaal biertje drinken” Jill Dhondt

10 april 2020

18u31 4 Gent Kroost kwam pas in november op de markt, en was vooral bestemd voor cafeetjes in de buurt. Toen de lockdown kwam, besloot microbrouwer Jan Van Hecke (38) om tijdelijk aan huis te leveren. Binnen de kortste keren liepen de bestellingen binnen. “Mensen vinden het leuk om iets van Gent te proeven, dat nieuw is.”

Het nieuwe Kroostbiertje is een op en top Gents product: het werd hier geboren, en hier gebrouwen. “Het is fris, hoppig, blond en aromatisch”, zegt Jan. “Wie een fijne neus heeft, zal rijpe passievrucht, sinaasappel en mango detecteren.” Opvallend: op de etiketten staan twee mannetjes die netjes 1,5 meter afstand bewaren. “Dat is louter toeval, maar tijdens de coronacrisis lijkt het mensen meer dan ooit aan te spreken.”

Jan verkoopt opvallend meer biertjes sinds de maatregelen. “We zien ons biertje natuurlijk het liefst op de Gentse terrasjes, maar dat is nu even anders. We leveren tijdelijk aan huis, wat een enorme boost heeft gegeven aan de verkoop aan particulieren. Met het goede weer zijn er veel mensen die graag thuis een biertje drinken. Veel mensen die de biertjes online bestellen, gingen voordien naar cafés waar ze speciale biertjes serveren. Nu die cafés gesloten zijn, bestellen ze voor bij hun thuis. Bovendien zijn er velen die graag iets lokaals, en iets nieuws leren kennen.”

Online bestellen kan via de website, de Facebook of de Instagram van Kroost.