Nieuw Gents bedrijf maakt bio-afbreekbare potjes in alle formaten, en draait meteen overuren, want takeaway is nu de norm Sabine Van Damme

08 mei 2020

07u19 0 Gent Het was een gat in de markt en dat wordt opgevuld in Gent: bio-afbreekbare potjes waarin je eten kan meegeven, zonder lekken of morsen. Andy Verbauwhede ontwikkelde het potje waar iedereen al lang naar op zoek was. Nu door corona iedereen aan takeaway doet, vliegen zijn potjes de deur uit.

Andy Verbauwhede is doorgaans bezig met alles wat rondrijdt. Hij is onder meer de man achter V-Tax en Huur een Stuur. Maar daarnaast heeft hij zich op de markt van de composteerbare verpakkingen gegooid. “Waarom? Het is eens iets anders”, lacht hij. Met zijn team liet hij bio-afbreekbare verpakkingen maken. “De potjes zijn gemaakt op basis van mais”, legt Verbauwhede uit. “Dat wil zeggen dat je ze gewoon op je composthoop mag smijten, en ze zullen helemaal verdwijnen. Het grootste voordeel van onze Biodegradable Packaging is dat de potjes niet lekken. Het karton wordt niet week, het loopt niet uit, en er past een deksel op. Ook boeiend: we hebben ze in alle formaten, zelfs in potjes voor pakweg 100 gram préparé. Dat bestond gewoon nog niet.”

Enige nadeel: voorlopig bestaat er enkel een ronde versie. “De rechthoekige variant is op komst”, zegt Verbauwhede. “Maar dat vergt uiteraard een andere machine. Rechthoekige potjes zullen vooral qua transport minder plaats innemen.” De potjes mogen dan wel bio-afbreekbaar zijn, hun ecologische voetafdruk is nog voor verbetering vatbaar. “We maken de potjes momenteel in China, maar het maispapier komt uit Amerika. De potjes leggen dus 3.000 kilometer af voor ze hier zijn. Uiteraard is het de bedoeling om binnen relatief korte tijd een fabriek hier bij ons op te starten. We werken trouwens ook samen met maatwerkbedrijven om de verpakkingen van het transport te vervangen door de gewenste verpakkingen in kleinere volumes hier.”