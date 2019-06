Nieuw Gent stadsdeel verrijst op voormalige site bouwbedrijf Maes: “Wonen en werken op boogscheut van de stad” Yannick De Spiegeleir

04 juni 2019

15u09 0 Gent Aan de Toemaattragel, in een bocht van de Schelde, lanceert projectontwikkelaar Alides een vastgoedproject dat focust op een mix van wonen (LUX) en werken (Forum). De oude industriële site van het bouwbedrijf Maes wordt omgevormd tot een locatie met 237 wooneenheden en 7 bedrijfsgebouwen.

Met de mix om een woon- en werkfunctie op dezelfde site onder te brengen, ent projectontwikkelaar Alides zich op de visie van de Vlaamse bouwmeester om mensen dichter bij hun werk te laten wonen. Nochtans was het project in 2015 bij de eerste plannen aanvankelijk enkel gericht op het bouwen van bedrijfsgebouwen. Na nauw overleg met de stad Gent kwam Alides tot de conclusie dat een gemengd project op de unieke locatie vlakbij het UZ Gent, het Sint-Pietersstation, de E40 en E17 het ideale scenario zou zijn.

“Dankzij de reconversie van een oude bedrijfssite naar een duurzaam vastgoedproject zorgen we voor een stukje inbreiding van de stad”, zegt Rikkert Leeman, CEO van Alides. “Het nieuwe project is een goed voorbeeld van toekomstgericht stedelijk wonen: compact, in de nabijheid van de binnenstad, gelegen langs een nieuwe groenas en met vlotte en veilige verbindingen met de fiets en het openbaar vervoer naar de binnenstad en het station”, zegt Christophe Peeters (Open Vld), ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad.

Van de 7 voorziene bedrijfsgebouwen zijn er intussen al 4 volledig volzet. Ook de eerste woningen die straks verrijzen hebben al een eigenaar. De eerste bewoners zullen rond het einde van 2021 – begin 2022 hun intrek kunnen nemen in één van de verschillende woontypes die LUX biedt. De prijzen variëren van 200.000 euro voor een parkappartement met 1 slaapkamer tot een stadswoning voor 426.000 euro. Tegen begin 2023 moet heel het project op de site van 4,5 hectare gerealiseerd zijn.

Op langere termijn zal de Toemaattragel geknipt worden voor autoverkeer en zal de ontsluiting van het project verlopen via de nieuwe Foreestelaan. “Om te beantwoorden aan het mobiliteitsvraagstuk zetten we met LUX/Forum prioritair in op een optimale balans van bereikbaarheid en leefkwaliteit. Het uitgangspunt is om het zachte verkeer bovengronds te laten circuleren en het autoverkeer ondergronds af te leiden. Tegelijkertijd willen we voldoende parkeerplaatsen voorzien”, zegt Dorien Fierens, projectontwikkelaar bij Alides.

Geschiedenis van de site

De site waar nu LUX/Forum wordt gebouwd is de historische thuishaven van het Gentse bouwbedrijf Maes sinds 1968. Vanuit deze locatie in Gent groeide het bedrijf. Op het terrein bevinden zich nog steeds de hoofdzetel van vastgoedpoot Alides en de overkoepelende Group Maes.

Meer info via www.lux-gent.be en forum.alides.be.