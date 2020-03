Nieuw fenomeen in Gent: kortfilmmarathon Jill Dhondt

12 maart 2020

09u11 7 Gent Rein Van Imschoot liep enkele jaren geleden stage in Barcelona. Daar leerde hij het concept van ‘Short Cut Cine’ kennen: een avond waar de ene kortfilm na de andere getoond wordt. Hij was zodanig enthousiast over het concept, dat hij het meenam naar Gent.

Wie naar Short Cut Cine gaat krijgt tussen de tien en de twaalf kortfilms te zien op een avond. De genres zijn even uiteenlopend als de gasten: van documentaires tot animatie, drama en komedie. “Het is de bedoeling om een mooie mix aan te bieden, er moet voor elk wat wils zijn”, geeft Rein aan. “Door een reeks kortfilms te tonen, in plaats van één langspeelfilm, willen we een andere filmervaring bieden. Bovendien kunnen de kijkers dezelfde avond kennismaken met andere filmfanaten.”

Beginnende lokale regisseurs

Rein leerde het concept van Short Cut Cine kennen toen hij enkele jaren geleden stage liep in Barcelona. “Ik was een vaste klant van de Short Cut Cine in Barcelona. De momenten die ik daar beleefd heb behoren tot de beste van mijn tijd daar. Sindsdien koesterde ik het idee om het concept naar Gent te brengen. Toen ik in contact kwam met Trefpunt ging de bal aan het rollen, wat later dan verwacht. We hebben er nu één succesvolle editie opzitten, met een mooie opkomst van bijna zestig man. De tweede Short Cut Cine vindt plaats op 8 april, deze zaterdag is er een aangepaste editie tijdens het Trefpunt Open House. Vanaf september zouden we één keer per maand een Short Cut Cine organiseren. Op termijn is het zelfs de bedoeling om een platform te bieden aan beginnende lokale regisseurs om hun films voor te stellen.”

Wie meer info wil, kan terecht op de Facebookpagina van Short Cut Cine Ghent.