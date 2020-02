Nieuw: de weesfiets-app, om achtergelaten fietsen sneller te laten verwijderen Sabine Van Damme

05 februari 2020

10u50 0 Gent Achtergelaten fiets gespot? Sinds kort kan je weesfietsen melden via een app van de stad. Het is dezelfde app waarop ook sluikstorten gemeld kunnen worden. Bij weesfietsen zal de fietsambassade het vehikel ophalen.

Achtergelaten fietsen in fietsenstallingen of rekken nemen nodeloos parkeerplek in, achtergelaten fietsen in bermen of op straat trekken zwerfvuil en sluikstorten aan. Dus ondersteunt de ‘sluikstort-app’ voortaan ook de fietsambassade. Wie een weesfiets spot, kan dat nu eenvoudig melden via die app. “de Fietsambassade kan de achtergelaten fiets dan sneller verwijderen”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Zeker in fietsparkeerplaatsen maakt dat een verschil. Hoe hoger het comfort voor fietsers, hoe meer er wordt gefietst.” De Fietsambassade haalde in 2019 al 4.298 achtergelaten fietsen op, maar nu kan de Gentenaar een handje toesteken door achtergelaten fietsen te melden. Gaat het om een weesfiets in een fietsenstalling, da krijgt die een label om. Staat de fiets er 3 weken later nog steeds, dan wordt hij weggehaald. Hij blijft wel nog 3 maanden staan in het fietsdepot. Fietswrakken op straat worden onmiddellijk meegenomen.

De stad werkt overigens niet alleen aan het opruimen van achtergelaten fietsen, er wordt ook ingezet op preventie. Zo werkt de Fietsambassade bijvoorbeeld aan inleverpunten voor fietsen die niet meer gebruikt worden.

De Meldingsapp Gent kan gratis gedownload worden in de Google Play Store (Android-gebruikers) of iOS app store (iOS-gebruikers). Achtergelaten fietsen kunnen ook nog steeds gemeld worden op de website van de Fietsambassade Gent of op het nummer 09 266 77 00.