Nieuw coronaproof zomer festival Bijloke Wonderland komend weekend van start Wietske Vos

30 juli 2020

17u29 0 Gent Zaterdagavond gaat het gloednieuwe zomerfestival Bijloke Wonderland van start. Voor dit kleinschalige openluchtfestival op coronamaat slaan heel wat organisaties op de Bijlokesite voor het eerst de handen in elkaar. “Bijzonder fijn dat we de samenwerking in zo’n korte tijd konden realiseren”, zegt Tom Rummens, verantwoordelijke spreiding en dramaturgie bij initiatiefnemer LOD muziektheater.

Het is een bevreemdend beeld: in het midden van de idyllische , groene Bijlokesite waar onder meer het STAM, Muziekcentrum De Bijloke, LOD muziektheater en les ballets C de la B gehuisvest zijn, staan een grote tribune en een overdekt podium. De tribune, de voorbije dagen door Film Fest Gent gebruikt voor zijn vijf ‘Hot Summer’ filmavonden in open lucht, biedt normaal plaats aan 600 personen. Tijdens Bijloke Wonderland zullen er maximaal 185 mensen op plaatsnemen. De stoelen waarop het publiek mag zitten, zijn duidelijk gemarkeerd met de herkenbare olifantensticker van het festival en de toeschouwers worden naar hun zitplaatsen begeleid, waarbij niemand elkaar moet kruisen. Voor alle voorstellingen, betalend of niet, moet je van tevoren reserveren. (Lees verder onder de foto)

De tribune staat klaar om vanaf komende zaterdag tot en met zondag 13 september publiek te ontvangen voor een veelzijdige mix van concerten, theater, lezingen en gesprekken. “Het idee voor Bijloke Wonderland ontstond eind april, toen we bij LOD muziektheater voor het eerst na alle annuleringen weer een beetje vooruit durfden te kijken”, vertelt Tom Rummens. “We kregen het idee voor een festival in openlucht op de site, rustig en toch dicht bij het stadscentrum, in samenwerking met zoveel mogelijk partners van de site, en daarbuiten.”

Muziekcentrum De Bijloke ging meteen voluit mee in het idee en werd een evenwaardige partner. Tom Rummens: “Hun Zomerbarconcerten vormen een belangrijk onderdeel van het festivalaanbod. Ook met de andere partners ging het heel vlot: SPECTRA, het STAM, Studio ORKA, Jazzlab, Paard van Troje en Vooruit. Een positief neveneffect van corona, voor de hele sector toch een zware mokerslag, is dat de verschillende spelers op de Bijlokesite nog nooit eerder zo intensief samenwerkten.”

Geen extra maatregelen voor corona

Voor het programma werd vooral ingezet op artiesten met wie LOD muziektheater anders dit seizoen zou hebben samengewerkt. Onder anderen Josse De Pauw & Kris Defoort (‘Leviathan’) en Astrid Stockman & Gorges Ocloo (‘Interbellum 2020’) werkten aan een speciale opdracht voor Bijloke Wonderland.

De recent verscherpte coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor Bijloke Wonderland. “Een geluk bij een ongeluk was dat we van in het begin het aantal personen at random op 200 hadden gezet, als een haalbaar aantal. Later mochten we naar 400 gaan, maar toen was de hele organisatie al afgestemd op 200 en beslisten we om dit zo te houden. Gelukkig maar.”

Zonsopgang met Jef Neve

De initiatiefnemers riepen voor het festival ook enkele nieuwe formats in het leven, zoals de lunchvoorstelling Lunch op dinsdag en Lunch op Donderdag, de Zonsopgang-concerten op zondag bij het krieken van de dag, met onder anderen Jef Neve, en 30 jaar LOD muziektheater op 13 september. Rummens: “Tijdens de lunchconcerten krijgt het publiek een lunchpakket mee voor tijdens het concert. Deze lunch wordt verzorgd door telkens een ander Gents restaurant. Met ons laatste concert op 13 september in het kader van 30 jaar LOD muziektheater gaan we met ‘La Tristeza complice’ terug naar een legendarische voorstelling rond het werk van componist Henry Purcell. Het doet terugdenken aan hoe LOD muziektheater is gestart, met lunchconcerten in café De Grote Avond aan de Huidevetterskaai.”

Bijloke Wonderland had al direct te maken met pech, toen kort geleden Thomas E. Bauer, de zanger van het openingsconcert, afzei door ziekte. “Maar SPECTRA heeft met Thomas Blondelle een schitterende vervanger gevonden”, aldus Rummens. “Extra mooi is dat dit eerste concert de samenwerking tussen de verschillende sitepartners – LOD muziektheater, Muziekcentrum De Bijloke en SPECTRA – mooi weergeeft.”

www.bijlokewonderland.be