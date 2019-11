Nieuw bier, nieuwe bekers, nieuwe schepen... Zelfde gezellige Zesdaagse-sfeer Sabine Van Damme

12 november 2019

21u17 0 Gent Voor het eerst mocht Sofie Bracke de Zesdaagse op gang schieten, als nieuwe sportschepen. Meteen hing die bekende sfeer in ’t Kuipke, dat elke avond uitverkocht is. Het volksfeest op en rond de piste is gestart en daar is iedereen blij mee.

Voor het eerst let de organisatie op haar ‘ecologische voetafdruk’. Er wordt gewerkt met recycleerbare bekers, die apart worden ingezameld en hier in de regio worden verwerkt tot een nieuwe grondstof. Dat was de mededeling vooraf. In praktijk merkt niemand er iets van. Geen kartonnen of maïsbekers, die recycleerbare dingen zien er exact hetzelfde uit als plastic wegwerpbekers. Dat heeft als nadeel dat de mensen op het middenplein ze gewoon op de grond keilen. Nochtans zijn er aparte inzamelpunten, die zijn aangeduid met gele vlaggen. Maar drie verzamelpunten aan de kant van een bomvol middenplein volstaan uiteraard niet om al die bekers samen te krijgen. Ook het bier is overigens aangepast. Geen gewone pils meer, maar ‘Flandrien van ‘Super 8’. Niet dat iemand zich daar druk om maakt. Bier is bier, zeker op de Zesdaagse. (Lees verder onder de foto)

Elk jaar komt wel hetzelfde commentaar: ‘er wordt altijd gezegd dat de Zesdaagse is uitverkocht, maar op de foto’s zijn steevast heel veel tribuneplaatsen leeg’. Dat klopt, maar voor al die lege stoelen is wél een kaart verkocht. Die mensen hangen dan rond in de gang, waar ook pinten en zelfs hamburgers verkocht worden, en waar er minder lawaai is dan op het middenplein. Een groot deel ervan vertoeft ook in de vipruimte. Op het middenplein staan om en bij de 1.200 mensen, daarnaast zijn er nog 5.000 genummerde stoelen rond de piste.

Start-van-de-Gentse-Feestensfeer

De start van de Zesdaagse is overigens altijd een blij weerzien tussen de fans. Het valt op dat een groot deel van de mensen op de eerste avond er elk jaar weer bij is. De ambiance op dinsdag heeft veel weg van de start-van-de-Gentse-Feestensfeer. De temperatuur overigens ook, want rond de piste in ‘t Kuipke is het altijd onaangenaam warm. De dinsdagavond is trouwens wel de rustigste avond van de hele Zesdaagse. De polonaise en de zangkoren om de renners aan te moedigen, komen er ten vroegste op woensdag door.