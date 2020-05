Nieuw automerk Polestar heeft nu ook garage in Gent én krijgt showroom in binnenstad

Erik De Troyer

18 mei 2020

15u53 0 Gent Het nieuwe automerk Polestar heeft voortaan een vestiging in Gent. Garage ACG aan de IJzerweglaan mag de luxueuze elektrische wagens verdelen. Er komt zelfs een showroom in hartje Gent.

Polestar moet de uitdager van Tesla worden. Het gaat om een elektrische sportwagen gebaseerd om Volvo-motoren, die een pak sportiever en krachtiger werden gemaakt. De Polestar 1 is goed maar liefst 600 pk en een prijskaartje van 150.000 euro. Zo staat er sinds kort een aantal opgesteld bij ACG.

“We verwachten in juni de eerste exemplaren van de Polestar 2 en die zal betaalbaarder worden, zo’n 59.000 euro”, legt Tom De Bruyckere van ACG uit. “Er staan nu al 1.200 proefritten gepland in heel België. Het wordt dus bijzonder druk. Mijn droom is dat er binnen enkele jaren 750 Polestars door Gent rijden”, zegt hij.

Opvallend: de sportwagen krijgt een eigen showroom in hartje Gent. Die zal komen in het bouwproject van de oude winkelgalerij Braempoort op de hoek van de Brabantdam en het François Laurentplein.