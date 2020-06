Nieuw album uitgebracht van Gentse zanger die al dertig jaar overleden is

21 juni 2020

09u30 6 Gent Wim De Craene maakte zijn grootste hits in de jaren zeventig, maar zijn nummers blijven tot op vandaag populair. De kleinkunstenaar overleed exact dertig jaar geleden, en BLP Records slaagde erin om een live-opname van hem te vinden die nog nooit was uitgegeven. Ze zetten de opname voor het eerst op vinyl en CD, en brachten het uit als een nieuw album dat drie decennia na de dood van het Gentse icoon verschijnt. De beperkte oplage vinylplaten was op een dag al uitverkocht.

Het allereerste live-album van Wim De Craene komt er dertig jaar na zijn overleden. Het draagt de titel ‘Live ‘78’, eenvoudigweg omdat de opnames van dat jaar dateren. Frederik Nuytten van BLP Records vond het unieke audiofragment in de archieven van de openbare omroep. “Wim gaf toen een live-optreden voor het radioprogramma Dorp Bij De Stad, samen met zijn begeleidingsgroep Headband. Ze speelden acht nummers, waaronder ‘Tim’ en Rozane’. Dat concert werd eenmalig uitgezonden, maar lag sindsdien onder het stof. Nu brengen we het voor het eerst in veertig jaar naar buiten. Omdat de opnames van goede kwaliteit waren, kon dat.”

De Craene lanceerde hits in de jaren zeventig, maar is tot op vandaag populair. “Zijn populariteit is enkel maar gegroeid doorheen de jaren”, zegt Frederik. “De nummers ‘Tim’ en ‘Rozane’ worden intussen als klassiekers beschouwd. Vandaag is hij nog steeds populair, en dat merken we aan de verkoop.” Het live-album verscheen gisteren in de platenwinkels in beperkte oplage. De 500 vinylplaten waren op één dag helemaal uitverkocht. “Dat was ook voor ons een aangename verrassing, maar het toont aan dat hij nog leeft.” Het album werd ook op CD en Spofity uitgegeven.

Boodschap voor zoon

Ramses De Craene, de zoon van de Gentse kleinkunstenaar, is laaiend over de uitgave van het nieuwe album. “Dat hij dertig jaar na zijn dood nog zo een succes is, verbaast me iedere keer”, zegt hij. “Vorig jaar heeft BLP Records ‘Tim’ voor het eerst op single uitgebracht, en dat liep als een trein. Met het live-album gebeurt nu hetzelfde. Het doet me enorm plezier dat zijn nummers nog zo leven, en dat hij zo blijft voortbestaan. Eind dit jaar trekken enkele bekende Vlamingen en ik terug op tour als hommage, en ook dat trekt oud en jong iedere keer aan.”

Op het live-album hoor je in een introductie hoe Wim over zijn zoon vertelt. Het was de eerste keer dat Ramses dat fragment hoorde. “Dat doet toch iets met een mens. Als je op zestienjarige leeftijd je vader verliest, dan ben je daar niet mee bezig. Je vraagt je niet af wat hij allemaal gedaan heeft, en wat erachter zit. Het is pas later dat ik daarnaar op zoek ben gegaan. Zo heb ik pas 15 jaar geleden ontdekt dat ‘Tim’ over mij gaat, daarvoor wist ik dat niet. Over zijn hele leven heeft mijn vader 140 nummers geschreven, er zullen ongetwijfeld nog zo’n weetjes tussen zitten waar ik nooit zal achterkomen.”