Nieuw adres voor de bewuste Gentenaar: van duurzame vershoudfolie tot houten zonnebrillen Jill Dhondt

09 maart 2020

19u25 19 Gent De Hempenaar is de nieuwste aanwinst van de Lange Violettenstraat. Recht tegenover het Paleis openden Laurent Provenzano en Simon Ampe hun ecoshop. Wie door de etalage tuurt, ziet allerlei spulletjes liggen, gaande van duurzame wattenstaafjes tot speelgoed op zonne-energie.

Doordat De Hempenaar op een hoek ligt, omringd door ramen, valt er veel licht naar binnen. In het midden van de kamer staat een grote bobijn, waarop allerlei zeepjes geëtaleerd worden. Erboven hangt een enorme landkaart, die Laurent vond op de zolder van zijn grootvader. De kastjes tegen de muren en de toog maakte hij zelf. In de rekken liggen allerlei spullen voor dagelijks gebruik. “Het zijn producten voor wie bewuster wil shoppen en de afvalberg wil verkleinen”, legt Laurent uit.

Door de open deur wandelen voortdurend nieuwe klanten binnen. Sommige zijn hier zichtbaar nog geweest. Een jonge vrouw haalt een zakje wasnoten uit een rek, en vraagt aan de kassa wanneer het cannabisbier terug binnen is. Andere klanten komen hier voor de eerste keer, zoals een Engelstalig koppel dat enkele zonnebrillen past. Geen enkel van hen gaat buiten zonder iets te kopen.

Van scheergel tot herbruikbare koffiecups

“Vandaag verkopen we rond de zeshonderd artikelen”, vertelt Laurent. “We zijn gestart met 150 items, en hebben langzaamaan gebouwd op wat de klanten vroegen.” Verspreid over de winkel liggen handgemaakte zepen, shampoo, cosmetica, tandenborstels, deodorant, scheergerief, oorstokjes en andere badkamerartikelen. Daarnaast is er een gamma gericht op eten en drinken, gaande van drinkflessen tot herbruikbare koffiecups. “Een bestseller is onze bijenwas, dat is een alternatief voor vershoudfolie”, geeft Simon aan.

De Hempenaar verkoopt ook wasnoten en droogeitjes om ecologisch te wassen. Achteraan de winkel liggen nog accessoires zoals rugzakken, portefeuilles en petten. “We kennen onze producten door en door, zelfs onze menstruatiecups en borstkompressen. Als er iemand daarover uitleg vraagt, gaan we niet gewoon verwijzen naar de handleiding. Dat is geen taboe voor ons, ook al zijn we twee mannen.”

De producten voelen

“Meestal worden onze producten online aangeboden”, zegt Simon. “We merken echter dat online bestellen vaak een drempel is voor klanten. Daarom hebben we gekozen voor een fysieke winkel. Hier kunnen klanten de spullen eerst vastnemen en zien, voor ze te kopen. We hebben een beperkte webshop, waar klanten een product kunnen bestellen als ze willen, maar de focus ligt op de winkel. Leveren gaat ook, terug op een duurzame manier. Alles wat we doen ademt duurzaamheid.”

De Hempenaar, Lange Violettestraat 49. Open van maandag tot zaterdag, van 10 tot 20 uur.