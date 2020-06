Niet zeker of Gentse sekswerkers maandag mogen starten Jill Dhondt

04 juni 2020

19u16 0 Gent Het werd niet vermeld op de persconferentie, maar sekswerkers kregen gisteren evenzeer groen licht van de federale overheid. Dat wil echter niet zeggen dat de werkers overal terug aan de slag mogen. Het is aan de lokale besturen om daarover te beslissen voor hun eigen gebied. Gent wacht het ministerieel besluit af om een beslissing te maken. Het is zodus nog even afwachten of de Gentse sekswerkers maandag effectief mogen herstarten. Als ze dat mogen, zal het onder bepaalde voorwaarden zijn. “Mondmaskers en handgel zullen verplicht worden.”

“Via via hebben we gisteren bevestiging gekregen dat sekswerkers vanaf maandag opnieuw mogen starten”, zegt Daan Bauwens van UTSOPI, een organisatie voor en door sekswerkers. “Dat werd echter gezegd op federaal niveau. Het laatste woord ligt bij de lokale besturen, die zijn bevoegd voor de regelgeving rond sekswerk. Het is mogelijk dat daar nog kinken in de kabel komen te zitten. Onze voorspelling is dat het op sommige plekken terug zal mogen en op andere niet.”

Of het Gentse stadsbestuur akkoord zal gaan met de heropstart van sekswerkers op maandag, is nog onzeker. “We wachten het nieuwe ministerieel besluit en de richtlijnen van de nationale crisiscel af”, laat burgmeester Mathias De Clercq weten. “Het ministerieel besluit verwachten we vrijdag, de richtlijnen komen meestal de dag erna binnen. Op basis daarvan zullen we een beslissing kunnen maken.”

Zwartwerkers

“Voor veel werkers is sekswerk een kwestie van overleven”, zegt Bauwens. “Velen hebben een sociaal vangnet, maar de overgote meerderheid heeft geen recht op compensatie. We hebben contact gehad met werkers die niet weten hoe ze nog voor zichzelf of hun kinderen moeten zorgen. Ze weten niet hoe lang ze nog kunnen wachten om weer te starten. We kennen er voldoende die terug aan de slag zijn gegaan om hun kop boven water te houden, ondanks het risico voor zichzelf en hun familie.”

Een massagesalon in het Gentse is al maanden gesloten, maar weet dat er rondom hen veel werd doorgewerkt. “Ik versta dat”, zegt de eigenaar, “die dames zitten in de schulden en hebben geld nodig. Ze hebben veelal geen ondersteuning, en werken in het zwart.”

Zwarte sneeuw

Een Gentse escorte is niet te spreken over het feit dat sommige sekswerkers bleven doorwerken. “Als het niet mag, mag het niet. Iedereen is verplicht om te stoppen. Dat is zeer jammer, maar zelfstandigen en loontrekkenden kunnen rekenen op een vergoeding. Het is vooral zwartwerkers die nu zwarte sneeuw zien. Dat is spijtig, maar iedereen kan een btw-nummer aanvragen.”

“Bovendien maken ze misbruik van de situatie. Ze draaien de prijzen in ons nadeel, en persen de klanten af. Die klanten kunnen op minder plaatsen terecht, waardoor zij die nog werken meer werk hebben dan ervoor. Mijn telefoon staat niet stil, maar doordat ik gesloten ben, gaan ze waar ze nog kunnen. Volgens mij is 70 procent van de sector blijven doorwerken. Loontrekkenden en zelfstandigen zullen zich ingehouden hebben, het zijn vooral zwartwerkers. De politie wist daarvan, maar het was geen prioriteit voor hen.

Aanraken mag, kussen niet

Als de sekswerkers terug mogen starten, zullen ze anders te werk moeten gaan volgens Bauwens. “Virologen zijn het protocol voor sekswerkers nog aan het uitwerken, maar we zijn er zeker van dat mondmaskers en handgel verplicht zullen worden. Handcontact kan niet vermeden worden, maar kussen op de mond wel.” Het massagesalon gaf alvast aan geen andere routine aan te nemen zodra ze terug open mogen. “Ik zie niet hoe we anders te werk kunnen gaan, dan we voordien deden. Klanten komen naar ons voor affectie, afstand past daar niet in. Bovendien hebben wij al een vaste routine waarbij klanten en dames zich eerst afspoelen in de badkamer.”