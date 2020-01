Niet iedereen mee met verandering rijrichting Oude Abdijstraat Yannick De Spiegeleir

14 januari 2020

19u00 0 Gent In het centrum van Drongen werd dinsdag de rijrichting van de Oude Abdijstraat aangepast. Niet iedereen was mee met de nieuwe regeling.

De maatregel werd nochtans aangekondigd via grote signalisatieborden en een bewonersbrief en de website van de Stad Gent. Verschillende bestuurders moesten vandaag echter rechtsomkeer maken. Sommigen negeerden het nieuwe verbodsbord.

Om de Oude-Abdijstraat te bereiken moet je na de wijziging inrijden via de Vierhekkenstraat of de Domien Ingelsstraat. Je moet verplicht rechtsaf als je via de Adolf Petitstraat naar de Oude-Abdijstraat rijdt.

Voor de bus en voor fietsers verandert er niets, zij mogen nog in beide richtingen door.