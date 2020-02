Niet gerust De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

14 februari 2020

18u30 0

Deze week werd ik door deze krant geïnterviewd naar aanleiding van een eerdere column en de reactie daarop. In die column had ik het over het Gents Milieufront, zij reageerden nogal fel en dus kwam er een dubbelinterview met iemand van het GMF en mezelf. Het werd een geanimeerd doch zeer beleefd gesprek waarbij beide partijen hun uiterste best deden om elkaars standpunten te begrijpen. Soms met succes, veelal tevergeefs. Eigenlijk willen we allemaal een goede toekomst voor onze stad, al zien we die anders. Na die ontmoeting ben ik gaan nadenken over die toekomst en hoe onze beleidsmensen die aanpakken. Mijn analyse werd er één om niet al te vrolijk van te worden. De bewoners van het stadscentrum kunnen op beide oren slapen, die worden door het bestuur in de watten gelegd met een exquise luchtkwaliteit en autoloze straten, en worden door elektronische tolwachters beschermd tegen vervuilende indringers. Arbeiders die door ploegenarbeid niet met het openbaar vervoer op hun werk geraken, worden met hun auto’s de kuip uit gepest en vervangen door goed opgeleiden die in de buurt werken en het kunnen rooien met een (bak)fiets. Mensen die zich dat plekje in het centrum niet kunnen permitteren, krijgen beton verwerkende bedrijven met asbestopslagplaatsen in hun straat, verliezen hun tuin aan een fietsostrade en moeten zien overeen te komen met een kamp vol Romazigeuners. Hun auto ‘op rijden’ om kosten te sparen, zal voortaan niet meer lukken want binnenkort wordt zowat het hele Gentse grondgebied een LEZ. Het enige alternatief wordt de elektrische wagen en die zal ook zwaar belast gaan worden. Als zelfs ideologisch gelijkgestemden als PVDA en sp.a tegenstribbelen en die ene partij toch alles blijft beslissen, denk ik terug aan de verhalen van mijn familie in de DDR. Ik ben er niet gerust in.