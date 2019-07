Niet-alledaagse fietsen bij Madbikes: “De meeste fietswinkels blijven op dezelfde lijn doorgaan” Wouter Spillebeen

19 juli 2019

18u10 0 Gent Met Madbikes in de Kruisstraat in Drongen is er een nieuw adres voor sportieve fietsen. De winkel is al enkele maanden open, maar nu pas is hij volledig af. “In het Gentse is er nog zo goed als niemand die doet wat ik doe.”

Uitbater Matthias Defauw is nog maar 28, maar hij heeft al twaalf jaar werkervaring in een fietswinkel. Hij zag dat hij met een winkel en werkplaats voor sportieve en niet-alledaagse fietsen het verschil kon maken, dus opende hij in zijn eigen achtertuin de winkel Madbikes. “Eigenlijk ben ik al in februari gestart, maar toen had ik nog maar zes of zeven fietsen. Er hing nog niets aan de muur en er stond nog niet veel uit.” Nu alles af is, organiseert Matthias dit weekend een openingsweekend.

Wielen op maat

Gewone stadsfietsen vind je bij Matthias niet zo gauw. “Ik wil eens iets anders aanbieden”, zegt hij. “Ik heb koersfietsen, mountainbikes en gravelfietsen. Dat zijn fietsen met een soort koersstuur en banden die op alle wegen kunnen rijden. Ideaal voor mensen die geen verschillende fietsen willen voor de sport en voor het woon-werkverkeer. Er zijn in het Gentse nog zo goed als geen winkels die ze aanbieden.”

Werken aan fietsen is wat Matthias het meest zal doen bij Madbikes, maar ook dat is niet alledaags. “Er staat een koelkast met drankjes, dus klanten kunnen gerust een afspraak maken en iets drinken terwijl ik aan hun fiets werk. Ik maak ook wielen op maat, dus met de spaken en naaf die de klant wil. Dempers en vorken reviseren, doe ik ook. Omdat er bijna niemand is die dat doet, heb ik al enkele competitierenners als klant. Onder andere veldrijder Jan Denuwelaere is een vaste klant.”