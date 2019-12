Niemand wil Roma-project uitbaten Sabine Van Damme

10 december 2019

06u00 0 Gent Eind februari moet iedereen die nu in Gent ergens illegaal in een kamp of woonwagen woont, verkassen naar de Lübecksite aan de Afrikalaan. Daar wordt een 3 jaar durend ‘inburgeringstraject’ opgezet voor al die mensen. Maar niemand wil het project beheren.

Na een tweede oproep is er één kandidaat gevonden die wooncontainers wil leveren voor het project ‘postmobiel wonen’, zoals de stad dat officieel noemt. Voor het beheer en de uitbating van de site heeft echter opnieuw niemand ingetekend. De timing is nochtans strak, vanaf eind februari wordt illegaal mobiel wonen in Gent niet meer geduld. Het stadsbestuur wil zo op een menselijke manier komaf maken met de Romakampen - zoals er nu al meer dan een jaar eentje aan de Hurstweg staat. Alle ‘mobiele bewoners’ zijn intussen geïnventariseerd. Ze kregen allemaal de keuze: of tegen eind februari verkassen naar de Lübecksite en zich daar laten begeleiden naar werk en Nederlandse les, of het grondgebied Gent verlaten.

Maar er is dus niemand die de site wil uitbaten. “Hoe moet het dan verder? Gaat de stad de site zélf beheren?” vroegen Johan Deckmyn (VB) en Anneleen Van Bossuyt (N-VA) zich af. Maar burgemeester De Clercq blijft voorlopig vasthouden aan het oorspronkelijke plan. “Ja, de timing is strak, maar we blijven ervoor gaan”, zegt hij. “De projectcoördinator zal onderzoeken wat de reden is dat niemand intekende, en dan gaan we grondig bekijken wat de vervolgstappen zijn. Maar we gaan sowieso verder met het project. Intussen is de dialoog met het middenveld al opgestart, om te kijken welke initiatieven we moeten nemen om de buurt mee te krijgen in het verhaal. Er is overigens al een eerste – positieve – buurtvergadering geweest.”

