Niemand wil bubbels en oesters op Kouter kwijt: zelfs PVDA neemt het op voor Blauwe Kiosk nadat stad huurprijs verdrievoudigde Sabine Van Damme

28 februari 2020

18u16 0 Gent De communistische partij PVDA neemt het in de volgende gemeenteraad op voor de kleine handelaar, en de Gentenaars die graag genieten van bubbels op de Kouter. De stad wil namelijk de standprijs van de populaire Blauwe Kiosk verdrievoudigen, en dat ziet uitbater Peter Maximus niet zitten. “Alweer een stukje authentiek Gent dat zal verdwijnen”, zegt Tom De Meester (PVDA).

Al sinds 1998 baat Peter Maximus de Blauwe Kiosk op de Kouter uit, die er eigenlijk al sinds 1992 staat. “Daarvoor was het een krantenkiosk, maar die is helemaal gerestaureerd.” Elke zondag verzamelen er heel wat Gentenaars voor een aperitiefje, al dan niet met oester. “Al jaren betaal ik een huurprijs, in overeenstemming met mijn contract met de stad”, zegt Maximus. “Het voorbije jaar was dat net geen 7.000 euro. Daar komen dan nog terrastaks bij, en allerlei kosten zoals Sabam, provinciebelasting, personeelskost, verzekeringen, een vergunning om in de LEZ te rijden, noem maar op. Maar nu kreeg ik geen verlenging meer van de stad. Ze willen de standplaats per opbod verkopen. Instelprijs: 20.000 euro. Dat is veel te hoog, dat haal je er nooit uit. Dus ik doe niet meer mee.”

Eigenlijk pikt de stad nu gewoon het concept van bubbels en oesters in een krantenkiosk in Uitbater Peter Maximus

“Voor alle duidelijkheid”, vervolgt Maximus, “die kiosk is mijn eigendom. Ook de naam Blauwe Kiosk is beschermd. En eigenlijk pikt de stad nu gewoon het concept van bubbels en oesters in een krantenkiosk in. In elk geval, ik vind het heel jammer dat dit stopt. Mijn zoon Xaino (19) draait hier nu een jaar mee, hij zou het concept verder zetten. Maar we zullen wel iets anders vinden.” Peter Maximus heeft bakken ervaring in de horeca. Hij had vroeger restaurants Le Grand Bleu en Le Jardin Bleu, en hij is ook actief in de vastgoedsector. (Lees verder onder de foto)

In het stadhuis blijft het voorlopig stil over de kiosk-kwestie, behalve bij PVDA. De partij dient een interpellatie in voor de volgende gemeenteraad. PVDA die het opneemt voor de middenstand, gekker moet het niet meer worden. “Tja, als de liberalen het niet doen, zullen wij het wel doen”, grijnst Tom De Meester. En dan ernstig: “Die Blauwe Kiosk is weer zo’n authentiek stukje Gent dat zal verdwijnen. Bloempje kopen, boek halen bij het Paard van Troje, en dan een wijntje aan de Blauwe Kiosk. Typisch Gents. Je moét daar geen oesters eten he. Je kan er zelfs een glas witte wijn krijgen aan 2,20 euro. Heel democratische prijzen dus. Door die concessie zo duur te maken, zullen ook de prijzen weer stijgen. Zo wordt Gent alweer een stukje elitairder. En wie zal daarop afkomen, op zo’n dure concessie? Alleen nog grote ketens. De kleine middenstander, de echte Gentenaar, die trekt dat niet meer.”

Warme reacties

Peter Maximus krijgt intussen heel wat warme reacties van Gentenaars, die deze beslissing van de stad niet begrijpen. “Ik hoop stiekem nog dat niemand op zo’n hoog bod ingaat. Als de prijs zakt, doe ik misschien wel weer mee.” Het nieuwe contract legt overigens heel wat restricties op. Zo mag de kiosk enkel op weekenddagen, feestdagen en festiviteitendagen open, maximum tot 19 uur, en worden eisen opgelegd qua duurzaamheid. “Openen op zaterdag, wij hebben dat geprobeerd. Maar alleen op zondag is het een succes. Als het niet regent of stormt, tenminste. Deze maand hebben we echt nog niks gehad”, zegt de uitbater nog.