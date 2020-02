Niemand trouwt op schrikkeldag Sabine Van Damme

28 februari 2020

15u20 0 Gent Bij elke ‘speciale datum’ de voorbije jaren waren er altijd wel aanvragen om te kunnen trouwen, of waren er heel veel trouwers als die speciale datum ook nog eens een zaterdag was. Nu 29 februari op een zaterdag valt, is er… niemand die trouwt in Gent.

Niet dat er anders nooit zaterdagen zonder trouwers zijn. In de Gentse Feesten bijvoorbeeld is de Gentse trouwkapel gewoon dicht. En ook in het ‘laagseizoen’ van de trouwers, van november tot en met maart, wordt er maar om de twee weken gehuwd. Dan kan er getrouwd worden op de 2de en de 4de zaterdag van de maand. In het geval van deze februari was dat de 8ste en de 22ste. Als er speciale aanvragen komen voor bepaalde data, wijkt Gent makkelijk af van die regel. Maar voor 29/2 kwam dit jaar zelfs geen enkele aanvraag binnen. Prille geliefden vinden dus dat ze hun huwelijkseverjaardag liever elk jaar in de verf zetten.

